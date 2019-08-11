"Запад идет умышленно на жесточайший конфликт с Россией" - немецкий политолог о перспективе Украины в НАТО

Известный немецкий политолог Александр Рар на корню разбил вдребезги мечту экс-президента Украины Петра Порошенко о вступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО. Эксперт, рассказывая о перспективе вступления Украины в ЕС и Североатлантический альянс, отметил, что с объективной точки зрения, ничего подобного невозможно.

Рар отметил, что присоединения государства подобного Украине, к НАТО и ЕС не может себе представить ни при каких обстоятельствах.

"Если посмотреть на вещи с объективной точки зрения и говорить, как есть, - подчеркнул в эфире YouTube-канала "Союз блогеров Украины" немецкий политолог, - я не могу представить ни при каких обстоятельствах, что такое государство, как Украина присоединится к НАТО и Евросоюзу".

По словам эксперта, ЕС не намерен расширяться на Восток. А вступление Украины в НАТО будет говорить о том, что Запад рискнул пойти на умышленное обострение отношений с Москвой. И дело, по его предположению, даже может дойти до военного конфликта.

"Если Украина становится членом НАТО, то это значит, что Запад идет просто умышленно на жесточайший конфликт с Россией, - подчеркивает Рар. - Может быть будет стоять на грани войны".

Политолог отмечает, что если у Киева и был шанс на евроинтеграцию, то лишь лет 15 назад. Сейчас же европейцы не захотят принять страну, где не проводятся реформы.

"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы ее тоже принимать не будут", - подчеркнул немецкий эксперт, отметив, что сегодня и сам Европейский Союз находится в более слабом состоянии, чем 15 лет назад, когда он "был сильнее, могущественнее и богаче".