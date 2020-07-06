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"Запад был высокомерен с Россией, и Путин этого не стерпел": Берлин рассказал об ошибке Обамы

06 июля 2020, 19:00  •  167 • Политика
Запад был высокомерен с Россией, и теперь Европа должна пойти навстречу Москве. Такое мнение высказал в понедельник немецкий политик Грегор Гизи.
По его словам, бывший президент США Барак Обама в своё время назвал президента России главой "региональной державы", что было большой ошибкой, пишет ИноСМИ со ссылкой на Deutschlandfunk.
Запад был высокомерен с Россией, и Путин этого не стерпел, - отметил Гизи.
Коллективное давление Запада на Россию тоже оказалось напрасным. Под влиянием санкций Россия начала активно проводить политику импортозамещения и наращивать производственные мощности. Это всё дало Путину возможность выдвигать Западу более жёсткие требования. Если Путин сможет решить внутренние проблемы за счёт укрепления экономики, он будет действовать энергичнее, поскольку получит более сильную позицию для переговоров, считает немецкий политик.
Гизи полагает, что Европа должна начать с Россией интенсивные переговоры. Западу следует прекратить размещать у российских границ военные силы и положить конец попыткам отодвинуть Москву на второй план. Только так, считает собеседник Deutschlandfunk, можно восстановить доверие.

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