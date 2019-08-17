"Занял одно из лидирующих мест": В СМИ гадают, идёт ли линчевавший авиадиспетчера Калоев в депутаты

Виталий Калоев известен как человек, потерявший в 2002 году свою семью в авиакатастрофе и убивший через два года авиадиспетчера. Последний допустил ошибку, приведшую к трагедии, и Калоев по сути линчевал его. После этого он был осуждён в швейцарском суде, но уже через два года его освободили, и он вернулся в Россию.

История Калоева в итоге была несколько раз экранизирована. Недавно на экраны в России, к примеру, вышел фильм "Непрощённый", основанный на событиях из жизни Виталия.

Теперь ряд СМИ заявили, что Калоев баллотируется в городское собрание Владикавказа. Он якобы является кандидатом от "Единой России". Об этом сообщает РБК, ссылаясь на "РИА Новости", однако на портале информагентства подобных материалов не обнаруживается.

Как передаёт "Знак", ряд СМИ процитировали комментарий пресс-службы отделения партии в Северной Осетии: "Калоев выдвигается в соответствии с законодательством (…) По итогам предварительного голосования он занял одно из лидирующих мест". Однако на сайте отделения такой заметки также нельзя найти.

При этом издание отмечает, что данные Калоева не фигурируют в списках кандидатов, выдвинутых партиями, и по одномандатным округам (такие сведения выложены на портале местного избиркома).