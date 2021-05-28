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"Занимается и подпадает": Симоньян не согласилась, что Википедия вне политики
28 мая 2021, 18:40 • 80 • Политика
В Думе заявили, что российская Википедия не подпадает под действие закона об иноагентах. "Не соглашусь. И занимается, и подпадает", - прокомментировала Маргарита Симоньян.
Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что Википедия в русскоязычном сегменте интернета не занимается политической деятельностью, поэтому не может получить статус НКО, выполняющего функции иностранного агента. Главред RT Маргарита Симоньян выступила с контраргументом.
Опасения по поводу присвоения Википедии статуса иноагента высказал представитель онлайн-энциклопедии в России Станислав Козловский. Поводом для этого стало включение Википедии в предварительный список IT-гигантов, которые обязаны открыть свои представительства в России.
- заявил депутат Горелкин в комментарии ТАСС.
- выразила своё несогласие главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.
Речь идёт о статьях Википедии, посвящённых различным политическим и резонансным событиям и фигурам. Так, на ресурсе можно обнаружить статьи с искажением определённых политических событий в пользу Запада, а также откровенно оскорбительные статьи о политических деятелях России.
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