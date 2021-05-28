"Занимается и подпадает": Симоньян не согласилась, что Википедия вне политики

В Думе заявили, что российская Википедия не подпадает под действие закона об иноагентах. "Не соглашусь. И занимается, и подпадает", - прокомментировала Маргарита Симоньян.

Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что Википедия в русскоязычном сегменте интернета не занимается политической деятельностью, поэтому не может получить статус НКО, выполняющего функции иностранного агента. Главред RT Маргарита Симоньян выступила с контраргументом.

Опасения по поводу присвоения Википедии статуса иноагента высказал представитель онлайн-энциклопедии в России Станислав Козловский. Поводом для этого стало включение Википедии в предварительный список IT-гигантов, которые обязаны открыть свои представительства в России.

Она (Википедия) не занимается политической деятельностью и не подпадает под действие закона об иноагентах,

- заявил депутат Горелкин в комментарии ТАСС.

Не соглашусь. И занимается, и подпадает,

- выразила своё несогласие главред RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

Речь идёт о статьях Википедии, посвящённых различным политическим и резонансным событиям и фигурам. Так, на ресурсе можно обнаружить статьи с искажением определённых политических событий в пользу Запада, а также откровенно оскорбительные статьи о политических деятелях России.