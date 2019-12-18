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"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядках в Киеве

18 декабря 2019, 08:39  •  121 • Политика
Известная журналистка Юлия Витязева кратко и жёстко прокомментировала в своём телеграм-канале сегодняшнее "беззубое" заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу беспорядков в Киеве. Украинский лидер заявил, что "каждый имеет право высказать мнение", и это после того, как националисты закидали полицию камнями и бутылками. "Занавес", - лаконично оценила журналистка пост Зеленского.
В своём посте в телеграм Зеленский также отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Он убеждён, что "на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские".
Украинский лидер призвал протестующих "научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе" ради "лучшей жизни".
Напомним, сегодня появилась информация о том, что у здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией, есть пострадавшие. Главные зачинщики беспорядков - украинские националисты из "Национального корпуса".
Отмечается, что столкновения начались после того, как полиция не дала митингующим поставить палатки у здания парламента. В правоохранителей полетели камни и бутылки. Наиболее активную роль в этом играют члены националистической организации "Национальный корпус".
У здания Рады одновременно проходит несколько акций протеста. В основном люди выступают против навязанного Международным валютным фондом закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.

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