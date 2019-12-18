"Занавес": Витязева лаконично оценила беззубый пост Зеленского о беспорядках в Киеве

В своём посте в телеграм Зеленский также отметил, что дискуссии о законодательных инициативах не должны нарушать закон. Он убеждён, что "на митинге по закону о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские".

Украинский лидер призвал протестующих "научиться говорить, уважать друг друга и, наконец, жить вместе" ради "лучшей жизни".

Напомним, сегодня появилась информация о том, что у здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией, есть пострадавшие. Главные зачинщики беспорядков - украинские националисты из "Национального корпуса".

Отмечается, что столкновения начались после того, как полиция не дала митингующим поставить палатки у здания парламента. В правоохранителей полетели камни и бутылки. Наиболее активную роль в этом играют члены националистической организации "Национальный корпус".

У здания Рады одновременно проходит несколько акций протеста. В основном люди выступают против навязанного Международным валютным фондом закона о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 октября 2020 года.