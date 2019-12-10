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"Заморозка вредит и Украине, и Донбассу": Эксперт о предполагаемых итогах саммита "нормандской четвёрки"
10 декабря 2019, 02:24 • 44 • Политика
В Париже начался "нормандский саммит". "Сохранение процесса мирного урегулирования в подвешенном или замороженном состоянии ведёт к ухудшению состояния как на Украине, так и в республиках Донбасса", - комментирует переговоры представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник.
Встреча лидеров "нормандской четвёрки" началась в Елисейском дворце в Париже. Также анонсирована двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Переговоры для Царьграда прокомментировал представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник.
По его мнению, личная встреча Зеленского и Путина безусловно нужна. Тем не менее Родион Мирошник выражает большие сомнения по поводу того, что она могла состояться до основных переговоров.
Что касается ожидаемых заявлений и итогов саммита, то главным, конечно же, является вопрос достижения мира в Донбассе, подчёркивает Родион Мирошник. В частности, в Донбассе ждут, что ДНР и ЛНР получат наконец какой-нибудь определённый политический статус, чтобы они могли на равных участвовать в международных процессах, участвовать в международной торговле, развивать свою экономику, строить трансграничные отношения с Российской Федерацией и с другими субъектами, а не находиться в серой зоне, которая не позволяет нормально развиваться.
Сохранение конфликта в подвешенном или замороженном состоянии ведёт к ухудшению состояния как на Украине, так и в республиках.
Украину, по мнению эксперта, пригласили на саммит исключительно затем, чтобы подтвердить Минские соглашения, тогда как Киев пытается их переписать. Мирошник уверен, что все эти попытки обернутся провалом, так как за выполнение Минских соглашений выступают трое из четырёх участников "нормандского формата".
Касательно процессов внутри Украины, с каким бы результатом ни вернулся Зеленский, это будет использовано против него, полагает эксперт. Главная проблема украинского лидера заключается в том, что он, как метко отметил журнал Time, является человеком посередине.
Большая часть страны его поддерживает, меньшая, но более громкая, - выступает против. И вместо того чтобы занять позицию большинства, Зеленский "болтается посередине", разъясняет эксперт.
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