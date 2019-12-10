"Заморозка вредит и Украине, и Донбассу": Эксперт о предполагаемых итогах саммита "нормандской четвёрки"

Встреча лидеров "нормандской четвёрки" началась в Елисейском дворце в Париже. Также анонсирована двусторонняя встреча президентов России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Переговоры для Царьграда прокомментировал представитель ЛНР в Минске Родион Мирошник.

По его мнению, личная встреча Зеленского и Путина безусловно нужна. Тем не менее Родион Мирошник выражает большие сомнения по поводу того, что она могла состояться до основных переговоров.

"Я на 95 процентов уверен, что она не состоится до заседания самого "нормандского формата", именно в четырёхстороннем формате. А в зависимости от его завершения будет или не будет отдельная встреча тет-а-тет Зеленского и Путина, но уже, скорее всего, и после заседания, и после брифинга со СМИ", - сказал представитель ЛНР в Минске в интервью Царьграду.

Что касается ожидаемых заявлений и итогов саммита, то главным, конечно же, является вопрос достижения мира в Донбассе, подчёркивает Родион Мирошник. В частности, в Донбассе ждут, что ДНР и ЛНР получат наконец какой-нибудь определённый политический статус, чтобы они могли на равных участвовать в международных процессах, участвовать в международной торговле, развивать свою экономику, строить трансграничные отношения с Российской Федерацией и с другими субъектами, а не находиться в серой зоне, которая не позволяет нормально развиваться.

Сохранение конфликта в подвешенном или замороженном состоянии ведёт к ухудшению состояния как на Украине, так и в республиках.

"Мы рассматриваем "нормандский формат" исключительно как толчок для продолжения диалога в формате Минска, минского процесса. Потому что именно там находятся стороны конфликта, именно там стороны могут договориться о взаимоприемлемой модели сосуществования, о которой договариваться придётся. А сохранение его в подвешенном или замороженном состоянии ведёт к ухудшению состояния как на Украине, так и в республиках", - пояснил Родион Мирошник.

Украину, по мнению эксперта, пригласили на саммит исключительно затем, чтобы подтвердить Минские соглашения, тогда как Киев пытается их переписать. Мирошник уверен, что все эти попытки обернутся провалом, так как за выполнение Минских соглашений выступают трое из четырёх участников "нормандского формата".

"Никакого пересмотра и переписывания там не будет. Поэтому если Украина до сих пор ещё ждёт, то там будет какой-то сюрприз, то сюрприз может быть только негативный", - отметил представитель ЛНР в Минске.

Касательно процессов внутри Украины, с каким бы результатом ни вернулся Зеленский, это будет использовано против него, полагает эксперт. Главная проблема украинского лидера заключается в том, что он, как метко отметил журнал Time, является человеком посередине.

"И он в шпагате не только между Трампом и Путиным, он находится в шпагате между политическими силами Украины", - объясняет Родион Мирошник.

Большая часть страны его поддерживает, меньшая, но более громкая, - выступает против. И вместо того чтобы занять позицию большинства, Зеленский "болтается посередине", разъясняет эксперт.