"Заминированный автомобиль на оживлённом КПП": В столице Сомали от взрыва погибло больше чем 90 человек

В столице Сомали произошёл сильный взрыв. Пока известно о 94 погибших. Среди них - 17 полицейских, 73 гражданских и четверо иностранцев. Об этом у себя в соцсетях написал член парламента страны Абдиризак Мухаммед.

"Мне сообщили, что число погибших превысило 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и четырёх иностранных граждан. Пусть Аллах будет милосерден к жертвам этой варварской атаки", - цитирует его запись в Twitter "Коммерсант".

По предварительным данным, кто-то оставил на оживлённом контрольно-пропускном пункте заминированный автомобиль. В больницы доставили десятки раненых.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за этот взрыв. Известно, что в Сомали орудует одна из самых радикальных группировок боевиков "Аш-Шабаб" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).