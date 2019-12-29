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"Заминированный автомобиль на оживлённом КПП": В столице Сомали от взрыва погибло больше чем 90 человек
29 декабря 2019, 04:39 • 28 • В мире
В Сомали прогремел сильный взрыв в заминированной машине, которую оставили на оживлённом контрольно-пропускном пункте. В результате погибло больше чем 90 человек. Среди них 17 полицейских, 73 местных жителя и четверо иностранцев. Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял.
В столице Сомали произошёл сильный взрыв. Пока известно о 94 погибших. Среди них - 17 полицейских, 73 гражданских и четверо иностранцев. Об этом у себя в соцсетях написал член парламента страны Абдиризак Мухаммед.
"Мне сообщили, что число погибших превысило 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лица и четырёх иностранных граждан. Пусть Аллах будет милосерден к жертвам этой варварской атаки", - цитирует его запись в Twitter "Коммерсант".
По предварительным данным, кто-то оставил на оживлённом контрольно-пропускном пункте заминированный автомобиль. В больницы доставили десятки раненых.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за этот взрыв. Известно, что в Сомали орудует одна из самых радикальных группировок боевиков "Аш-Шабаб" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).
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