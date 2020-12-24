"Замерла вся Украина": В словах Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса

Советник главы ЛНР, член трёхсторонней контактной группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с корреспондентом Царьграда оценил нынешнюю ситуацию в Донбассе.

По его мнению, обстановка в регионе в настоящее время явно хуже, нежели год назад, когда имелись некоторые позитивные ожидания от настроений украинского президента Владимира Зеленского и саммита в "Нормандском формате" в Париже.

Спустя год можно уверенно говорить о том, что Киев находится дальше от возможности урегулирования, он открыто демонстрирует своё нежелание выполнять Минские соглашения, а целый ряд пунктов были откровенно нарушены противоречащими решениями Верховной рады, заметил Мирошник.

Самая главная проблема для жителей Донбасса заключается в отсутствии ясной и чёткой перспективы. Люди больше всего за семь лет устали не понимать, что будет завтра, что будет через год или что будет через два года. Вся Украина тем временем замерла в ожидании прихода к власти в США избранного американского президента Джо Байдена. Там ждут, когда им укажут, что делать и с какой позицией выступать на переговорах. Пока все действия Киева направлены только на имитацию сохранения курса в фарватере Минских соглашений. Поэтому я не вижу никакого потенциала в том, чтобы украинская сторона действительно предприняла те решения, которые бы содействовали сближению сторон, - подчеркнул собеседник Царьграда.

Он также рассказал о главных ожиданиях самих граждан Донецкой и Луганской народных республик - подавляющее большинство заинтересованы в интеграции в Российскую Федерацию.