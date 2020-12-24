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"Замерла вся Украина": В словах Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса
24 декабря 2020, 17:00 • 136 • Политика
В словах Владимира Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса. Родион Мирошник заметил, что в настоящее время Киев ждёт прихода к власти в США Джо Байдена: "Замерла вся Украина". Тем временем ожидания жителей ДНР и ЛНР по-прежнему связаны с развитием прямых отношений с РФ.
Советник главы ЛНР, член трёхсторонней контактной группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с корреспондентом Царьграда оценил нынешнюю ситуацию в Донбассе.
По его мнению, обстановка в регионе в настоящее время явно хуже, нежели год назад, когда имелись некоторые позитивные ожидания от настроений украинского президента Владимира Зеленского и саммита в "Нормандском формате" в Париже.
Спустя год можно уверенно говорить о том, что Киев находится дальше от возможности урегулирования, он открыто демонстрирует своё нежелание выполнять Минские соглашения, а целый ряд пунктов были откровенно нарушены противоречащими решениями Верховной рады, заметил Мирошник.
Он также рассказал о главных ожиданиях самих граждан Донецкой и Луганской народных республик - подавляющее большинство заинтересованы в интеграции в Российскую Федерацию.
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