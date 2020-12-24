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"Замерла вся Украина": В словах Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса

24 декабря 2020, 17:00  •  136 • Политика
В словах Владимира Путина увидели перспективу объединения России и Донбасса. Родион Мирошник заметил, что в настоящее время Киев ждёт прихода к власти в США Джо Байдена: "Замерла вся Украина". Тем временем ожидания жителей ДНР и ЛНР по-прежнему связаны с развитием прямых отношений с РФ.
Советник главы ЛНР, член трёхсторонней контактной группы на минских переговорах Родион Мирошник в беседе с корреспондентом Царьграда оценил нынешнюю ситуацию в Донбассе.
По его мнению, обстановка в регионе в настоящее время явно хуже, нежели год назад, когда имелись некоторые позитивные ожидания от настроений украинского президента Владимира Зеленского и саммита в "Нормандском формате" в Париже.
Спустя год можно уверенно говорить о том, что Киев находится дальше от возможности урегулирования, он открыто демонстрирует своё нежелание выполнять Минские соглашения, а целый ряд пунктов были откровенно нарушены противоречащими решениями Верховной рады, заметил Мирошник.
Самая главная проблема для жителей Донбасса заключается в отсутствии ясной и чёткой перспективы. Люди больше всего за семь лет устали не понимать, что будет завтра, что будет через год или что будет через два года. Вся Украина тем временем замерла в ожидании прихода к власти в США избранного американского президента Джо Байдена. Там ждут, когда им укажут, что делать и с какой позицией выступать на переговорах. Пока все действия Киева направлены только на имитацию сохранения курса в фарватере Минских соглашений. Поэтому я не вижу никакого потенциала в том, чтобы украинская сторона действительно предприняла те решения, которые бы содействовали сближению сторон, - подчеркнул собеседник Царьграда.
Он также рассказал о главных ожиданиях самих граждан Донецкой и Луганской народных республик - подавляющее большинство заинтересованы в интеграции в Российскую Федерацию.
Именно об этом люди думали, когда шли на участки, голосуя за референдум, голосуя за то, чтобы выйти из состава Украины и избрать свой путь, который бы находился рядом с РФ. Нас воодушевляет то, что во время пресс-конференции президента России Владимира Путина он заявил крайне важную вещь для жителей Донбасса - это настрой на прямые взаимоотношения. То есть мы очень надеемся на упрощение работы границы, таможни, на прямые взаимоотношения с предприятиями, на оживление экономических связей, на увеличение количества людей, которые становятся полноправными гражданами РФ, хоть и живут в Донецке и Луганске. Мы в заявлении Путина видим достаточно широкую перспективу и то, что в ближайший год эти конкретные действия будут выполнены и жителям Донбасса станет проще жить, появится уверенность в завтрашнем дне, - подытожил Мирошник.

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