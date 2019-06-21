"Заменить меня не очень просто": На пост главы Еврокомиссии не нашлось достойного кандидата

30 июня должен состояться саммит, на котором лидерам стран ЕС предстоит утвердить кандидатуры на посты глав Еврокомиссии, Евросовета, дипломатической службы и Европейского Центробанка. Причем решение должно быть принято до 2 июля, когда Европарламент соберется на первое заседание в новом составе.

Однако в пятницу, 21 июня, глава Евросовета Дональд Туск вынужден был признать, что о кандидатуре на пост нового главы ЕК договориться так и не удалось. По его словам, было проведено "полное обсуждение" всех претендентов на этот пост, при этом учитывались рекомендации самого Туска, с которыми он выступал в ЕП. Однако ни один кандидат так и не получил необходимого большинства. Продолжить дискуссию было решено на внеочередном заседании, которое состоится 30 июня.

Итоги прошедшего саммита с присущей ему иронией прокомментировал уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, мандат которого истекает 31 октября