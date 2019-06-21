Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прямая линия Путина: «Банда патриотов» и дневник хача (Telegram.обзор)
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Отыграть назад? Пенсионная реформа и прямая линия с Путиным (Станислав Бышок)
"Прямо из логова кровавой диктатуры". Симоньян эмоционально отреагиров...
Главная / В мире

"Заменить меня не очень просто": На пост главы Еврокомиссии не нашлось достойного кандидата

21 июня 2019, 09:54  •  75 • В мире
В Европейском совете, обсудив несколько подходящих кандидатур, так и не смогли подобрать замену действующему главе Еврокомиссии. "Как оказалось, заменить меня не очень просто", - с удовлетворением констатировал Юнкер.
30 июня должен состояться саммит, на котором лидерам стран ЕС предстоит утвердить кандидатуры на посты глав Еврокомиссии, Евросовета, дипломатической службы и Европейского Центробанка. Причем решение должно быть принято до 2 июля, когда Европарламент соберется на первое заседание в новом составе.
Однако в пятницу, 21 июня, глава Евросовета Дональд Туск вынужден был признать, что о кандидатуре на пост нового главы ЕК договориться так и не удалось. По его словам, было проведено "полное обсуждение" всех претендентов на этот пост, при этом учитывались рекомендации самого Туска, с которыми он выступал в ЕП. Однако ни один кандидат так и не получил необходимого большинства. Продолжить дискуссию было решено на внеочередном заседании, которое состоится 30 июня.
Итоги прошедшего саммита с присущей ему иронией прокомментировал уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, мандат которого истекает 31 октября
"Я констатировал с некоторым удовольствием, удовлетворением, радостью и счастьем, что, как оказалось, заменить меня не очень просто", - сказал под общий хохот журналистов в пресс-центре Юнкер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
21 июня 2019, 00:09
Если бы выборы в Германии происходили сегодня, альянс ХДС/ХСС – СДПГ не удержал бы власть _
20 июня 2019, 20:54
Воислав Шешель: «Спасение Сербии – только в союзе с Россией»
21 июня 2019, 03:24
Протестующие в центре Тбилиси, окружив посольство России, посягнули на российский флаг - СМИ
21 июня 2019, 03:24
Митингующих у здания парламента Грузии окатили водой
20 июня 2019, 20:54
Трамп пошёл на второй президентский срок. Должна ли Россия радоваться?
21 июня 2019, 00:09
"Несмотря на митинги и угрозы расправы": Попытки украинских радикалов сорвать работу МАП провалились
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2019, 11:09
"Ату Россию!": "Сенсация" с крушением МН17 обернулась американскими гонениями
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
17 июня 2019, 01:54
Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55
16 июня 2019, 19:09
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
15 июня 2019, 23:39
Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.