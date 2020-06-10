"Заманили" контрабандными картинами и вручили повестку: Порошенко теперь официально подозреваемый

В Государственном бюро расследований Украины передали, что экс-президент страны Пётр Порошенко теперь официально находится в статусе подозреваемого по делу о "предоставлении незаконного приказа" руководителю Службы внешней разведки.

Бывший глава государства был вызван в ГБР на допрос по делу о незаконной переправке картин через госграницу в качестве свидетеля.

Однако это оказалось лишь поводом для того, чтобы вручить Порошенко официальное уведомление о том, что он подозревается в отдаче заведомо незаконного приказа, заявил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков.

Поскольку это не было по закону и процедуре, мы отказались общаться с ним [сотрудником офиса Генпрокуратуры], - подчеркнул защитник.

Вскоре Порошенко ушёл из здания госбюро. Согласно информации пресс-центра ведомства, однако, официальный документ ему всё же вручили.

Экс-президент обвиняется по делу о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Соответствующий приказ был отдан президентом главе службы.

Между тем Семочко в 2018 году был заподозрен в получении взяток. Кроме того, его обнаружили в базе данных налогоплательщиков России. После контрразведка СБУ установила наличие гражданства РФ у жены Семочко.