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"Заманили" контрабандными картинами и вручили повестку: Порошенко теперь официально подозреваемый
10 июня 2020, 16:00 • 93 • Политика
Экс-президент Украины Пётр Порошенко теперь официально подозреваемый по делу о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Бывшего главу государства "заманили" в Госбюро расследований для дачи свидетельских показаний по другому делу - о контрабанде картин, - но ещё до допроса вручили повестку, заявил адвокат Порошенко.
В Государственном бюро расследований Украины передали, что экс-президент страны Пётр Порошенко теперь официально находится в статусе подозреваемого по делу о "предоставлении незаконного приказа" руководителю Службы внешней разведки.
Бывший глава государства был вызван в ГБР на допрос по делу о незаконной переправке картин через госграницу в качестве свидетеля.
Однако это оказалось лишь поводом для того, чтобы вручить Порошенко официальное уведомление о том, что он подозревается в отдаче заведомо незаконного приказа, заявил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков.
Вскоре Порошенко ушёл из здания госбюро. Согласно информации пресс-центра ведомства, однако, официальный документ ему всё же вручили.
Экс-президент обвиняется по делу о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Соответствующий приказ был отдан президентом главе службы.
Между тем Семочко в 2018 году был заподозрен в получении взяток. Кроме того, его обнаружили в базе данных налогоплательщиков России. После контрразведка СБУ установила наличие гражданства РФ у жены Семочко.
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