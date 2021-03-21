Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Играет на опережение": Путин подставил и Байдена, и его команду - пол...
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
"Я этого не стесняюсь": Поклонская определилась с будущей карьерой и п...
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них ост...
Главная / Политика

"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке

21 марта 2021, 16:05  •  388 • Политика
Если американским президентам припомнить, какие и когда войны на планете начинались при прямом влиянии США, получится внушительный список. Билл Клинтон инициировал войну в Югославии. Джорджу Бушу нужно припомнить Афганистан и Ирак. Обаме - "арабскую весну" при сохранении войны в Афганистане и в Ираке, а также Ливию, Сирию, Украину с её майданом и войной в Донбассе. Байден имел и имеет ко всему перечисленному прямое отношение. Но теперь это проблемы Байдена, а заодно Камалы Харрис, заметил учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Евгений Сатановский.
"Тётенька жёсткая, жестокая. Формально - вице-президент. По сути, кто она - Бог знает. Байден не зря её от раза к разу всё увереннее называет президентом. И уж она, когда им и по сути, и по букве американского закона на самом деле станет, зальёт без сожалений кровью полпланеты", - заметил по поводу вице-президента США Камалы Харрис Сатановский.
По словам эксперта, наверное, неплохо, что все они "неровно дышат" к Путину. Боятся, и не зря.
"Пускай боятся. Тем более, что попытки его оскорбить, особенно вконец сбрендившего Байдена, смешны, бессмысленны и только укрепляют рейтинг", - заметил Сатановский.
По словам эксперта, чем больше Путина будут шельмовать, тем крепче будет в России правящий режим. "Так что пущай клевещут", - добавил профессор Сатановский.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



388
Источник
Похожие новости
21 марта 2021, 03:15
Кедми рассказал, когда США придётся поволноваться из-за русских: "У них останется не больше 5 минут"
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
21 марта 2021, 01:25
Дмитрий Певцов показал реальные преступления чиновников: "Хороши масштабы?!"
21 марта 2021, 08:45
Леонид Рошаль сделал заявление о состоянии Байдена: "Опасно не только для Америки"
21 марта 2021, 06:55
"Ничего, кроме дебилизации мозгов": Дмитрий Певцов против федерального ТВ
21 марта 2021, 03:15
Жена Гордона призналась: Украина не смогла переиграть Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 марта 2021, 01:25
Нацисты разгромили и подожгли Офис Зеленского
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
20 марта 2021, 07:05
Слова Байдена о Путине могут обернуться войной для Украины, — Аваков
18 марта 2021, 08:20
"Пусть США и ЕС подгузники меняют": О реакции Путина на оскорбление Байдена рассказал блогер
15 марта 2021, 12:30
Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.