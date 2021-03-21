"Зальёт кровью полпланеты": Сатановский сделал предупреждение мечтающей о "свержении" Путина Америке

Если американским президентам припомнить, какие и когда войны на планете начинались при прямом влиянии США, получится внушительный список. Билл Клинтон инициировал войну в Югославии. Джорджу Бушу нужно припомнить Афганистан и Ирак. Обаме - "арабскую весну" при сохранении войны в Афганистане и в Ираке, а также Ливию, Сирию, Украину с её майданом и войной в Донбассе. Байден имел и имеет ко всему перечисленному прямое отношение. Но теперь это проблемы Байдена, а заодно Камалы Харрис, заметил учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Евгений Сатановский.

"Тётенька жёсткая, жестокая. Формально - вице-президент. По сути, кто она - Бог знает. Байден не зря её от раза к разу всё увереннее называет президентом. И уж она, когда им и по сути, и по букве американского закона на самом деле станет, зальёт без сожалений кровью полпланеты", - заметил по поводу вице-президента США Камалы Харрис Сатановский.

По словам эксперта, наверное, неплохо, что все они "неровно дышат" к Путину. Боятся, и не зря.

"Пускай боятся. Тем более, что попытки его оскорбить, особенно вконец сбрендившего Байдена, смешны, бессмысленны и только укрепляют рейтинг", - заметил Сатановский.

По словам эксперта, чем больше Путина будут шельмовать, тем крепче будет в России правящий режим. "Так что пущай клевещут", - добавил профессор Сатановский.