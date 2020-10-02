"Залп этих ракет может решить исход войны": Русские подлодки с "Калибрами" пугают США

В сентябре США устроили в Атлантическом океане масштабные военно-морские учения "Чёрная вдова - 2020". Заявленная цель учений - подготовить ВМС США к новым вызовам. Речь идёт о российских подводных лодках, пишет американский портал Business Insider.

Издание приводит слова командующего подводными силами ВМС, вице-адмирала Дэрила Л. Кодла. Он отмечает, что в первое десятилетие после окончания Холодной войны многие в США решили, что они в безопасности, однако теперь это не так. Российский флот хоть и уступает по численности флоту СССР, но превосходит его по технической составляющей. Подлодки России стали тише и способны запускать ракеты по удалённым целям на суше, отмечает адмирал.

Также приводится мнение директора Института по изучению ВМФ России при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена. Он считает, что в случае конфликта между Москвой и Вашингтоном российские подлодки нанесут удар по американским инфраструктурным объектам, прежде всего портам. Такой вывод он делает, исходя из того, что российские субмарины вооружены крылатыми ракетами "Калибр".