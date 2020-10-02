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"Залп этих ракет может решить исход войны": Русские подлодки с "Калибрами" пугают США

02 октября 2020, 10:25  •  30 • Политика
Business Insider обеспокоили возможности российских подлодок. Они стали тише и способны запускать ракеты по удалённым целям на суше. "Залп этих ракет может оказать решающее влияние на ход войны", - цитирует издание слова директора Института по изучению ВМФ России при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена.
В сентябре США устроили в Атлантическом океане масштабные военно-морские учения "Чёрная вдова - 2020". Заявленная цель учений - подготовить ВМС США к новым вызовам. Речь идёт о российских подводных лодках, пишет американский портал Business Insider.
Издание приводит слова командующего подводными силами ВМС, вице-адмирала Дэрила Л. Кодла. Он отмечает, что в первое десятилетие после окончания Холодной войны многие в США решили, что они в безопасности, однако теперь это не так. Российский флот хоть и уступает по численности флоту СССР, но превосходит его по технической составляющей. Подлодки России стали тише и способны запускать ракеты по удалённым целям на суше, отмечает адмирал.
Также приводится мнение директора Института по изучению ВМФ России при Военно-морском колледже США Майкла Петерсена. Он считает, что в случае конфликта между Москвой и Вашингтоном российские подлодки нанесут удар по американским инфраструктурным объектам, прежде всего портам. Такой вывод он делает, исходя из того, что российские субмарины вооружены крылатыми ракетами "Калибр".
Залп этих ракет может оказать решающее влияние на ход войны, - цитирует Business Insider слова эксперта.

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