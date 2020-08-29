"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки

Военное ведомство выложило видео учебных стрельб в Беринговом море, в которых участвовали ракетный крейсер "Варяг" и атомная подводная лодка "Омск".

Сперва ракету по условному противнику выпустил "Варяг". Затем появились кадры, снятые изнутри подводной лодки. На них видно, как моряки готовятся к осуществлению запуска ракеты. Сперва один из членов экипажа устанавливает визуальный контакт с целью: "Обнаружен надводный корабль. Курс - 270, ход - 18 узлов".

Затем на судне объявляется боевая тревога. Далее начинается отсчёт до старта ракеты. Раздаётся команда "Залп!" и подтверждение: "Есть залп!", после чего военнослужащий нажимает кнопку запуска ракеты.

Ранее в пятницу Северное командование ВС США сообщило о том, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Боевое судно находилось в международных водах и не нарушало границ США.