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"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки
29 августа 2020, 01:25 • 51 • Политика
Министерство обороны РФ показало видео из напугавшей американцев подлодки "Омск", которая недавно всплыла у берегов США.
Военное ведомство выложило видео учебных стрельб в Беринговом море, в которых участвовали ракетный крейсер "Варяг" и атомная подводная лодка "Омск".
Сперва ракету по условному противнику выпустил "Варяг". Затем появились кадры, снятые изнутри подводной лодки. На них видно, как моряки готовятся к осуществлению запуска ракеты. Сперва один из членов экипажа устанавливает визуальный контакт с целью: "Обнаружен надводный корабль. Курс - 270, ход - 18 узлов".
Затем на судне объявляется боевая тревога. Далее начинается отсчёт до старта ракеты. Раздаётся команда "Залп!" и подтверждение: "Есть залп!", после чего военнослужащий нажимает кнопку запуска ракеты.
Ранее в пятницу Северное командование ВС США сообщило о том, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Боевое судно находилось в международных водах и не нарушало границ США.
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