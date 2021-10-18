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"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве

18 октября 2021, 06:00  •  187 • Политика
В Верховной раде выразили недоумение относительно слов президента Зеленского о готовности обменять лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность обмена политика Виктора Медведчука. Главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" могут передать Москве, если у него будет хотя бы намёк на гражданство России. Об этом открыто заявил Зеленский.
"Мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намёка рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины", - заявил украинский лидер.
Эти слова и готовность ставить условия Москве вызвали недоумение даже в Киеве. Как написал в своём телеграм-канале нардеп Ренат Кузьмин, Медведчук выступает в роли заложника.
"Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешёвый газ? Или на дешёвый уголь? Или на показ телесериала "Сваты" на "Россия 1"?" - недоумевающе заметил он.

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