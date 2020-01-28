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"Заложены нереалистичные ожидания": Экономист объяснил, почему ГПП не прибавит 30 тысяч к пенсии
28 января 2020, 22:39 • 82 • Политика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей, считают аналитики компании FinExpertiza. "Много вопросов зависит от того, как будет устроено софинансирование, сколько будут вносить, но этот отчёт оптимистичен до степени нездоровья. То есть если в более мягкой форме сказать, заложены нереалистичные ожидания", - рассказал экономист Антон Табах.
Благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии граждан России могут увеличить в среднем на 16,5 тысячи рублей, считают аналитики компании FinExpertiza, заложив доходность в 6,7% годовых. А у жителей Москвы, при таких расчётах, прибавка составит в районе 30 тысяч. Выводы экспертов для Царьграда прокомментировал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
По его мнению, аналитики FinExpertiza завысили рост доходности. В реальности он будет на 6,7% годовых, а ближе к 1,2%. Кроме того, эксперты по какой-то причине не сделали поправку на инфляцию, из-за чего вся математика в их расчётах просто расползается, поясняет экономист.
В добавок, если брать доходность не 6,7% годовых, а более реалистичные 1,5-2%, то оставшиеся 10 тысяч превращаются в 7. Просто потому, что есть жёсткие требования по риску, объясняет эксперт.
Также экономист назвал "звоном в пустых бочках" заявление FinExpertiza о том, что при ГПП наибольшую прибавку получат жителей Москвы и Сахалина, а наименьшую - жители Тувы и Карачаево-Черкессии. По словам эксперта, в двух последних регионах настолько низкий уровень дохода, что можно представить себе, что там будут откладывать только в приступе нездорового оптимизма.
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