"Заложены нереалистичные ожидания": Экономист объяснил, почему ГПП не прибавит 30 тысяч к пенсии

Благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии граждан России могут увеличить в среднем на 16,5 тысячи рублей, считают аналитики компании FinExpertiza, заложив доходность в 6,7% годовых. А у жителей Москвы, при таких расчётах, прибавка составит в районе 30 тысяч. Выводы экспертов для Царьграда прокомментировал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.

По его мнению, аналитики FinExpertiza завысили рост доходности. В реальности он будет на 6,7% годовых, а ближе к 1,2%. Кроме того, эксперты по какой-то причине не сделали поправку на инфляцию, из-за чего вся математика в их расчётах просто расползается, поясняет экономист.

"Если мы закладываем даже инфляцию, которую считает ЦБ, в 4 процента, получается, что рубль через 30 лет будет дешевле нынешнего в 3,23 раза. Соответственно, эти самые 30 тысяч лёгким движением руки превращаются где-то в 10", - рассказал Антон Табах в интервью Царьграду.

В добавок, если брать доходность не 6,7% годовых, а более реалистичные 1,5-2%, то оставшиеся 10 тысяч превращаются в 7. Просто потому, что есть жёсткие требования по риску, объясняет эксперт.

"При инфляции всё становится значительно менее радужно. То есть да, это могут быть вполне приличные суммы, если откладывать 6 процентов и ещё иметь софинансирование от работодателя, но при этом всё равно это не настолько много, как это расписано в исследовании", - комментирует Антон Табах.

Также экономист назвал "звоном в пустых бочках" заявление FinExpertiza о том, что при ГПП наибольшую прибавку получат жителей Москвы и Сахалина, а наименьшую - жители Тувы и Карачаево-Черкессии. По словам эксперта, в двух последних регионах настолько низкий уровень дохода, что можно представить себе, что там будут откладывать только в приступе нездорового оптимизма.