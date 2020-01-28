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"Заложены нереалистичные ожидания": Экономист объяснил, почему ГПП не прибавит 30 тысяч к пенсии

28 января 2020, 22:39  •  82 • Политика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей, считают аналитики компании FinExpertiza. "Много вопросов зависит от того, как будет устроено софинансирование, сколько будут вносить, но этот отчёт оптимистичен до степени нездоровья. То есть если в более мягкой форме сказать, заложены нереалистичные ожидания", - рассказал экономист Антон Табах.
Благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) пенсии граждан России могут увеличить в среднем на 16,5 тысячи рублей, считают аналитики компании FinExpertiza, заложив доходность в 6,7% годовых. А у жителей Москвы, при таких расчётах, прибавка составит в районе 30 тысяч. Выводы экспертов для Царьграда прокомментировал главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах.
По его мнению, аналитики FinExpertiza завысили рост доходности. В реальности он будет на 6,7% годовых, а ближе к 1,2%. Кроме того, эксперты по какой-то причине не сделали поправку на инфляцию, из-за чего вся математика в их расчётах просто расползается, поясняет экономист.
"Если мы закладываем даже инфляцию, которую считает ЦБ, в 4 процента, получается, что рубль через 30 лет будет дешевле нынешнего в 3,23 раза. Соответственно, эти самые 30 тысяч лёгким движением руки превращаются где-то в 10", - рассказал Антон Табах в интервью Царьграду.
В добавок, если брать доходность не 6,7% годовых, а более реалистичные 1,5-2%, то оставшиеся 10 тысяч превращаются в 7. Просто потому, что есть жёсткие требования по риску, объясняет эксперт.
"При инфляции всё становится значительно менее радужно. То есть да, это могут быть вполне приличные суммы, если откладывать 6 процентов и ещё иметь софинансирование от работодателя, но при этом всё равно это не настолько много, как это расписано в исследовании", - комментирует Антон Табах.
Также экономист назвал "звоном в пустых бочках" заявление FinExpertiza о том, что при ГПП наибольшую прибавку получат жителей Москвы и Сахалина, а наименьшую - жители Тувы и Карачаево-Черкессии. По словам эксперта, в двух последних регионах настолько низкий уровень дохода, что можно представить себе, что там будут откладывать только в приступе нездорового оптимизма.
"Эта система рассчитана на высокодоходные группы населения. Средний класс и выше. Соответственно, они сконцентрированы во вполне определённых регионах. Дальше много вопросов зависит от того, как будет устроено софинансирование, сколько будут вносить, но этот отчёт оптимистичен до степени нездоровья. То есть если в более мягкой форме сказать, заложены нереалистичные ожидания", - считает Антон Табах.

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