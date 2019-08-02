"Залезайте": Медведев едва не оставил часть кабмина в горячих источниках на Курилах

Стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев едва не оставил часть кабинета министров на горячих источниках на Курильских островах. Исключительно для оздоровления.

"Оставайтесь, залезайте, коллеги, - сказал Медведев. - Мы поедем, а министров можем вам оставить".