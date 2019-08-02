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"Залезайте": Медведев едва не оставил часть кабмина в горячих источниках на Курилах
02 августа 2019, 15:54 • 94 • Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил министрам остаться на Курилах в термальных водах.
Стало известно, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев едва не оставил часть кабинета министров на горячих источниках на Курильских островах. Исключительно для оздоровления.
"Оставайтесь, залезайте, коллеги, - сказал Медведев. - Мы поедем, а министров можем вам оставить".
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