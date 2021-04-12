"Залез от страха под стол"? Кедми съязвил после слухов о звонке генерала США

Израильский политолог Яков Кедми не без иронии прокомментировал появившиеся слухи после звонка американского генерала в Россию. По его словам, навряд ли Марк Милли пытался угрожать главе Генштаба России Валерию Герасимову. Эксперт напомнил, что главы генеральных штабов не занимаются угрозами, а обсуждают конкретику.

Разговор глав генштабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли, который состоялся в конце марта, проходил в конструктивном ключе. Такую убеждённость выразил политолог Яков Кедми.

По его словам, слухи о неких угрозах, которые последовали от американца коллеге из России, несостоятельны.

Во-первых, указал эксперт, об этом говорит отсутствие упоминаний о возможной реакции Герасимова на озвученные "угрозы", приписываемые Милли. По мнению Кедми, весьма сомнительно, что глава российского Генштаба "залез под стол от страха".

Во-вторых, угрозы кибератаки со стороны США не выдерживают никакой критики, поскольку это противоречит американской пропаганде, которая на всех углах вещает о "русских хакерах".

Кедми добавил, что беседа между военачальниками была конструктивной и, вероятно, поводом позвонить в Россию для Милли были опасения из-за возможного превентивного удара по Западу, передаёт "Экономика сегодня".