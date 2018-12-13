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Порошенко назвал три вещи, которых «боится Россия»
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"Закусывать надо": В Сети дали совет Порошенко, назвавшему три "страха" России

13 декабря 2018, 21:09  •  183 • В мире
Украинский президент Петр Порошенко на странице в Twitter назвал три вещи, которых "боится Россия". В Сети интернет-пользователи посоветовали украинскому лидеру "закусывать", чтобы не писать подобные абсурдные твиты.
Президент Украины Петр Порошенко на странице в Twitter назвал три вещи, которых, по его мнению, "боится" Россия.
В частности, отметил лидер Незалежной, Москва боится единства и солидарности украинцев. Кроме того, по его словам, Россия "ненавидит международное присутствие на Украине, в Донбассе, в Крыму или Азовском море".
В качестве третьей вещи, нагоняющей на РФ страх, является ненависть, "ненависть Путина".
"Путин ненавидит европейский успех Украины", - написал на странице в соцсети украинский лидер.
Абсурдный твит вызвал возмущение интернет-пользователей, некоторые из их даже посоветовали Петру Порошенко "закусывать", чтобы не писать подобного.
"Не ненавидит, ему просто смешно. Особенно третий пункт. Закусывать надо, ПетрЛексеич", - написал пользователь под ником Von Insterburg.
"Оооого!!! Відсиплеш трошки?" – с шутливым ником ПепоНашеФсе вопрошает в комментариях к сообщению.
"Нет у вас единства - есть майдан**ые и остальные, нет международного присутствия - есть внешнее управление, нет европейского успеха - есть бесконечное попрошайничество у Европы. И нет ненависти и зависти ни у РФ, ни у российского президента - лишь отношение к Украине как к психбольному", - жестко заметила Natalia на список "страхов России" от Порошенко.

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