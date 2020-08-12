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"Закрывали глаза и выглядели не лучшим образом": Русский хакер похитил личные фото принца Гарри

12 августа 2020, 21:35  •  38 • В мире
Русский хакер похитил личные фото принца Гарри и Меган Маркл. Это заявили авторы неофициальной биографии бывших членов королевской семьи. Причём снимки были не самыми удачными и предназначались для удаления. Присутствующие на них люди "закрывали глаза и выглядели не лучшим образом".
11 августа опубликована книга Finding Freedom - неофициальная биография принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Авторами стали журналисты Кэролин Дюран и Омид Скоби. В одной из глав они утверждают, что злоумышленники взломали облачное хранилище фотографа Алексия Любомирского. Это британец польского происхождения, который снимал королевскую семью. В его архиве хранились фотографии с обручальной фотосессии пары и со свадебного приёма.
В книге говорится, что часть архива была получена 12 сентября 2018 года живущим в России программистом. Эти снимки ранее нигде не публиковались. Более того, сотни из них были предназначены для удаления.
"В самую большую подборку входили предназначенные для удаления неудавшиеся кадры, на которых объекты съёмки закрывали глаза или выглядели не лучшим образом", - цитирует книгу издание Daily Mail.
Хакер разместил полученные фотографии в интернете на популярном сайте Tumblr. Авторы книги не указывают, откуда у них информация о "живущем в России программисте".

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