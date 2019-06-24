Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин допустил транзит украинских товаров через Россию с пломбами ГЛОНАСС
Русофобия "зашкаливает", но о взносах помолчим: Как в ПАСЕ поостерегли...
Украинские раскольники лишили канонических прав "почетного лжепатриарха&quo...
Премьер Франции уступил Медведеву свое кресло
Главная / В мире

"Закрыли доступ к миллиардам долларов": Трамп о новых жестких санкциях против Ирана

24 июня 2019, 22:24  •  34 • В мире
Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкционной политики в отношении Ирана. В частности, меры коснулись главы государства и других руководителей правительства Тегерана. По словам американского президента, он лишил их доступа "к миллиардам долларов".
Трамп подчеркнул, комментируя новые санкции против Ирана, что США продолжат усиливать давление.
"Иран никогда не должен иметь ядерное оружие", — сказал американский президент, отметив, что новые ограничительные меры "закрыли доступ к миллиардам долларов" для первых лиц Ирана, в том числе для военных руководителей.
Это касается главы страны Аятоллы Али Хаменеи. Также под санкциями оказался командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. Санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа введут на следующей неделе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
24 июня 2019, 02:54
"Будьте осторожны и не допускайте ошибок": Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II обратился к народу
24 июня 2019, 22:09
«Нагнетание ситуации не работает»: как США намерены создавать антииранскую коалицию
23 июня 2019, 23:39
Американцы пытаются купить Палестину. Дёшево.
24 июня 2019, 22:24
У делегата Украины случилась истерика после русского выступления серба в ПАСЕ – видео
24 июня 2019, 02:54
"Ночью нас возьмут штурмом": Глава грузинского оппозиционного телеканала предупредил об опасности
24 июня 2019, 19:09
США приватизируют Грецию, ссоря её с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 июня 2019, 02:54
"Не стоит отчаиваться - Юлия Владимировна поделится опытом": В графике Пути...
24 июня 2019, 04:09
В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину
24 июня 2019, 12:39
На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
24 июня 2019, 09:24
"Совпадение? Не думаю". Скабеева указала на причину спешки с виной России в...
24 июня 2019, 09:24
Украина получит транзит российского газа. Но только при двух условиях - Приходько
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июня 2019, 11:09
"Ату Россию!": "Сенсация" с крушением МН17 обернулась американскими гонениями
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
21 июня 2019, 03:24
Провальная линия с Путиным 2019 – вопросы, на которые Путин не смог ответить
20 июня 2019, 17:24
Зеленский отменил 159 указов экс-президентов Украины
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители МиГ-29
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.