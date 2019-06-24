"Закрыли доступ к миллиардам долларов": Трамп о новых жестких санкциях против Ирана

Трамп подчеркнул, комментируя новые санкции против Ирана, что США продолжат усиливать давление.

"Иран никогда не должен иметь ядерное оружие", — сказал американский президент, отметив, что новые ограничительные меры "закрыли доступ к миллиардам долларов" для первых лиц Ирана, в том числе для военных руководителей.

Это касается главы страны Аятоллы Али Хаменеи. Также под санкциями оказался командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. Санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа введут на следующей неделе.