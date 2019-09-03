"Закрыл границу наглухо": Лукашенко заявил о "хлынувшем потоке" оружия с Украины

Лукашенко "наглухо" закрыл границу с Украиной. Причиной тому - хлынувший с Незалежной поток оружия, которое легко может приобрести обычный человек.

В таких обстоятельствах, признался Лукашенко, он был вынужден закрыть границу из опасений распространения терроризма.

"Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма", - прокомментировал Лукашенко.