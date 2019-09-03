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"Закрыл границу наглухо": Лукашенко заявил о "хлынувшем потоке" оружия с Украины
03 сентября 2019, 14:54 • 183 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вынужденно закрыл границу с Украиной, поскольку от соседей хлынул настоящий поток оружия. По мнению главы государства, это неизбежно привело бы к появлению террористов.
Лукашенко "наглухо" закрыл границу с Украиной. Причиной тому - хлынувший с Незалежной поток оружия, которое легко может приобрести обычный человек.
В таких обстоятельствах, признался Лукашенко, он был вынужден закрыть границу из опасений распространения терроризма.
"Хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно националистически настроенных - жди терроризма", - прокомментировал Лукашенко.
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