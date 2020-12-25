"Закройте дверь": Мишустин одёрнул шумных журналистов

В частности, во время встречи с губернатором Мишустин обратился к журналистам в связи с тем, что они мешали его диалогу с чиновником шумным разговором. Он вежливо попросил их сохранять тишину и закрыть дверь в помещении.

"Закройте дверь пожалуйста", - сказал премьер.

Автор Telegram-канала "Другой Беляков", который связывают с пресс-секретарем председателя правительства России Борисом Беляковым, выложил видео этого инцидента и простыми словами объяснил посыл вежливого Мишустина.

"Открыл рот - закрой дверь", - написал он.