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"Закройте дверь": Мишустин одёрнул шумных журналистов

25 декабря 2020, 21:25  •  23 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин одёрнул шумных журналистов во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. "Закройте дверь", - попросил Мишустин, прервав беседу.
В частности, во время встречи с губернатором Мишустин обратился к журналистам в связи с тем, что они мешали его диалогу с чиновником шумным разговором. Он вежливо попросил их сохранять тишину и закрыть дверь в помещении.
"Закройте дверь пожалуйста", - сказал премьер.
Автор Telegram-канала "Другой Беляков", который связывают с пресс-секретарем председателя правительства России Борисом Беляковым, выложил видео этого инцидента и простыми словами объяснил посыл вежливого Мишустина.
"Открыл рот - закрой дверь", - написал он.

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