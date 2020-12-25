|
"Закройте дверь": Мишустин одёрнул шумных журналистов
25 декабря 2020, 21:25 • 23 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин одёрнул шумных журналистов во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. "Закройте дверь", - попросил Мишустин, прервав беседу.
В частности, во время встречи с губернатором Мишустин обратился к журналистам в связи с тем, что они мешали его диалогу с чиновником шумным разговором. Он вежливо попросил их сохранять тишину и закрыть дверь в помещении.
"Закройте дверь пожалуйста", - сказал премьер.
Автор Telegram-канала "Другой Беляков", который связывают с пресс-секретарем председателя правительства России Борисом Беляковым, выложил видео этого инцидента и простыми словами объяснил посыл вежливого Мишустина.
"Открыл рот - закрой дверь", - написал он.
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 декабря 2020, 10:10
|
19 декабря 2020, 19:40
|
20 декабря 2020, 01:10
|
19 декабря 2020, 00:25
|
19 декабря 2020, 04:05
|
22 декабря 2020, 01:45
|
21 декабря 2020, 05:35