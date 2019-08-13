"Закрой свой рот, убийца": Ходорковский поплатился за "путинскую "Ходынку" народным гневом

Ранее беглый олигарх Михаил Ходорковский у себя на странице в Twitter опубликовал пост, посвященный 19-й годовщине трагедии с подлодкой "Курск", и позволил себе провокационное сравнение с массовой гибелью людей на Ходынке.

"Годовщина путинской "Ходынки". Для тех кто не помнит: правление Николая II началось с катастрофы и закончилось катастрофой через 21 год", - написал олигарх.

Такое сравнение вызвало под постом волну народного гнева. Интернет-пользователи припомнили Ходорковскому 1990-е и развал страны. Эмоций народ не сдерживал. За свое провокационное сравнение олигарх поплатился народным гневом и обвинениями в убийстве.

"На любую подлость готов - не постеснялся трагедию "Курска" к своим политическим амбициям пристегнуть", - возмущается @tashadipkun123.

"Мы помним, помним, как ты грабил и убивал", - пишет под постом @elen2863.

"Развалили Россию в 1990-е, а Путин виноват? Закрой свой рот, убийца", - призывает олигарха @AngelPhrog.

"Тебе напомнить, чем закончилось твое правление? Вооооот. Так что сиди и не шамкай", - ополчился на Ходорковского @Globus_vrn.

"Вам, гражданин Ходорковский, от преступного взлёта до позорного падения отпущено было ещё меньше", - предупредил @hjckzrjdbujhm.

"Если делать такие аналогии, то Вы - Гапон, подталкивающий людей навстречу смерти! Ох! Нет! Гапон имел мужество идти впереди народа. Вы, скорее, Владимир Ленин, пописывающий пасквили на власть и ждущий, когда кто-то другой совершит переворот…" - резюмировал @RuslanA04038607.