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"Закрой свой рот, убийца": Ходорковский поплатился за "путинскую "Ходынку" народным гневом

13 августа 2019, 15:09  •  287 • Политика
Беглый олигарх Михаил Ходорковский ранее назвал у себя в Twitter трагедию с подлодкой "Курск" "путинской "Ходынкой". За это он поплатился волной народного гнева под постом. Интернет-пользователи припомнили олигарху его же "правление" и жестко осадили: "Закрой свой рот, убийца".
Ранее беглый олигарх Михаил Ходорковский у себя на странице в Twitter опубликовал пост, посвященный 19-й годовщине трагедии с подлодкой "Курск", и позволил себе провокационное сравнение с массовой гибелью людей на Ходынке.
"Годовщина путинской "Ходынки". Для тех кто не помнит: правление Николая II началось с катастрофы и закончилось катастрофой через 21 год", - написал олигарх.
Такое сравнение вызвало под постом волну народного гнева. Интернет-пользователи припомнили Ходорковскому 1990-е и развал страны. Эмоций народ не сдерживал. За свое провокационное сравнение олигарх поплатился народным гневом и обвинениями в убийстве.
"На любую подлость готов - не постеснялся трагедию "Курска" к своим политическим амбициям пристегнуть", - возмущается @tashadipkun123.
"Мы помним, помним, как ты грабил и убивал", - пишет под постом @elen2863.
"Развалили Россию в 1990-е, а Путин виноват? Закрой свой рот, убийца", - призывает олигарха @AngelPhrog.
"Тебе напомнить, чем закончилось твое правление? Вооооот. Так что сиди и не шамкай", - ополчился на Ходорковского @Globus_vrn.
"Вам, гражданин Ходорковский, от преступного взлёта до позорного падения отпущено было ещё меньше", - предупредил @hjckzrjdbujhm.
"Если делать такие аналогии, то Вы - Гапон, подталкивающий людей навстречу смерти! Ох! Нет! Гапон имел мужество идти впереди народа. Вы, скорее, Владимир Ленин, пописывающий пасквили на власть и ждущий, когда кто-то другой совершит переворот…" - резюмировал @RuslanA04038607.

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