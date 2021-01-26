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"Закрадываются тревожные аналогии…": Ситуацию в России сравнили с предвоенным периодом СССР
26 января 2021, 15:10 • 162 • Политика
Ситуацию в России сравнили с предвоенным периодом СССР. Карен Шахназаров не исключил возможности внутреннего заговора против президента РФ Владимира Путина: "Закрадываются тревожные аналогии…".
Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров оценил точки зрения экспертов, которые в интервью телеканалу Царьград говорили о возможном заговоре против российского президента Владимира Путина.
Так, экономист Михаил Хазин ранее предположил, что либералы во власти пытаются разворовать нашу страну, как в 1990-е годы, и для этого сознательно подводят РФ к ситуации госпереворота. Он не исключил, что в рядах политической элиты России есть достаточное количество "навальнистов", которые замыслили план по свержению действующего лидера.
Нечто похожее высказал и политолог Сергей Михеев. Он выразил мнение, что сторонники блогера Алексея Навального есть и среди представители наших властей.
Шахназаров подчеркнул в разговоре с корреспондентом Царьграда, что не располагает конкретными данными на этот счёт, однако признался, что чувствует определённые подвижки в сторону смещения нынешней политической модели в РФ.
Он добавил, что обстановку в настоящее время потенциально усугубляет то, что у Путина нет реальной политической опоры, а именно - консолидированной партии, обладающей чёткой идеологией.
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