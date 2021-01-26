"Закрадываются тревожные аналогии…": Ситуацию в России сравнили с предвоенным периодом СССР

Генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров оценил точки зрения экспертов, которые в интервью телеканалу Царьград говорили о возможном заговоре против российского президента Владимира Путина.

Так, экономист Михаил Хазин ранее предположил, что либералы во власти пытаются разворовать нашу страну, как в 1990-е годы, и для этого сознательно подводят РФ к ситуации госпереворота. Он не исключил, что в рядах политической элиты России есть достаточное количество "навальнистов", которые замыслили план по свержению действующего лидера.

Нечто похожее высказал и политолог Сергей Михеев. Он выразил мнение, что сторонники блогера Алексея Навального есть и среди представители наших властей.

Шахназаров подчеркнул в разговоре с корреспондентом Царьграда, что не располагает конкретными данными на этот счёт, однако признался, что чувствует определённые подвижки в сторону смещения нынешней политической модели в РФ.

Я не знаю, связано ли это именно с фигурой Навального, но то, что у нас есть сильное прозападное лобби, - безусловно. Сам Навальный - абсолютно прозападный персонаж, если раньше ещё были какие-то иллюзии, то теперь этого никто и не скрывает. Но о том, сидит ли сейчас какой-то круг лиц и готовит ли заговор, говорить однозначно сложно. Провернуть так называемые чистки либералов во власти не так просто. Конечно, определённые аналогии с советским предвоенным периодом, хочешь не хочешь, закрадываются. Тогда страна тоже находилась в близкой к нынешней ситуации, - заметил эксперт.

Он добавил, что обстановку в настоящее время потенциально усугубляет то, что у Путина нет реальной политической опоры, а именно - консолидированной партии, обладающей чёткой идеологией.