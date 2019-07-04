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"Законы США не влияют на швартовку российских кораблей": Греция отказалась выполнять требования американцев
04 июля 2019, 06:39 • 106 • В мире
Американский закон "О сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье" не изменит позиции греческих властей в отношении захода в порты Греции кораблей ВМФ России и их обслуживания там.
Об этом заявили представители греческого правительства, подтвердив отказ от выполнения подобных требований американских партнеров.
Законопроект, призванный изменить стратегию Вашингтон в Восточном Средиземноморье, был внесен сенаторами Бобом Менендесом и Марком Рубио. Среди прочего, документ отменяет запрет на продажу оружия Кипру и предполагает введение запрета на передачу Турции самолет F-35, если Анкара не откажется от российских С-400.
Также закон диктует Греции и Кипру увеличение расходов на военные нужды при более тесной привязанности обеих стран к Вашингтону.
Отдельно прописаны пункты, непосредственно касающиеся России для "снижения ее злобного влияние" в восточно-средиземноморском регионе. В частности, сенаторы потребовали от стран, находящихся в этом секторе, отказаться от поставленной Москвой техники, заменив ее на оружие от НАТО.
Законопроект в целом был одобрен комитетом Сената по международным отношениям, однако в документ были внесены и поправки, которые призывают страны региона – Грецию, Кипр и Израиль – отказывать российским кораблям в швартовке и портовом обслуживании.
Ранее отказались закрывать свои порты для российских кораблей и власти Кипра. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.
Президент республики Никос Анастасиадис тоже высказал свое мнение по этому поводу, отметив, что американский законопроект "в значительной степени затрагивает независимость и суверенитет Республики Кипр", пишет "Утро.Ру".
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