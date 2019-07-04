"Законы США не влияют на швартовку российских кораблей": Греция отказалась выполнять требования американцев

Об этом заявили представители греческого правительства, подтвердив отказ от выполнения подобных требований американских партнеров.

"Не идет речи о том, что это повлияет на швартовку российских кораблей в Греции", - цитирует источник в правительственных кругах страны – члена НАТО "РИА Новости".

Законопроект, призванный изменить стратегию Вашингтон в Восточном Средиземноморье, был внесен сенаторами Бобом Менендесом и Марком Рубио. Среди прочего, документ отменяет запрет на продажу оружия Кипру и предполагает введение запрета на передачу Турции самолет F-35, если Анкара не откажется от российских С-400.

Также закон диктует Греции и Кипру увеличение расходов на военные нужды при более тесной привязанности обеих стран к Вашингтону.

Отдельно прописаны пункты, непосредственно касающиеся России для "снижения ее злобного влияние" в восточно-средиземноморском регионе. В частности, сенаторы потребовали от стран, находящихся в этом секторе, отказаться от поставленной Москвой техники, заменив ее на оружие от НАТО.

Законопроект в целом был одобрен комитетом Сената по международным отношениям, однако в документ были внесены и поправки, которые призывают страны региона – Грецию, Кипр и Израиль – отказывать российским кораблям в швартовке и портовом обслуживании.

Ранее отказались закрывать свои порты для российских кораблей и власти Кипра. Об этом заявил министр обороны страны Саввас Ангелидис.

"Ни одна страна не может заставить Никосию прекратить предоставлять объекты для российских или других судов", – заявил он.

Президент республики Никос Анастасиадис тоже высказал свое мнение по этому поводу, отметив, что американский законопроект "в значительной степени затрагивает независимость и суверенитет Республики Кипр", пишет "Утро.Ру".