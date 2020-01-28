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"Закономерный итог проявленной борзоты": Гаспарян по-своему отреагировал на новость об отставке главы Чувашии
28 января 2020, 16:09 • 39 • Политика
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдёт в отставку, сообщили источники. "Закономерный итог проявленной борзоты", - по-своему отреагировал на эту новость политолог Армен Гаспарян.
Сразу два источника РБК (один - в Администрации президента, другой - близкий к Кремлю) сообщили о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдёт в отставку и решение о его уходе с поста уже принято.
Более того, СМИ уточняет, что увольнение будет скорым - либо на текущей неделе, либо уже на следующей.
До этого Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Сначала он призвал "мочить журналистов", а после появления в Сети видео с вручением ключей от пожарной техники главу республики обвинили в унижении спасателя. Чиновник поднял руку с ключами вверх и заставил пожарного за ними подпрыгнуть.
Политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в личном телеграм-канале сообщил, что "Игнатьев уйдёт в отставку в ближайшие 10 дней", и по-своему отреагировал на такую новость.
"Закономерный итог проявленной борзоты", - написал эксперт.
Фото: скриншот телеграм-канала "Гаспарян"
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