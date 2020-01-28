"Закономерный итог проявленной борзоты": Гаспарян по-своему отреагировал на новость об отставке главы Чувашии

Сразу два источника РБК (один - в Администрации президента, другой - близкий к Кремлю) сообщили о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдёт в отставку и решение о его уходе с поста уже принято.

Более того, СМИ уточняет, что увольнение будет скорым - либо на текущей неделе, либо уже на следующей.

До этого Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Сначала он призвал "мочить журналистов", а после появления в Сети видео с вручением ключей от пожарной техники главу республики обвинили в унижении спасателя. Чиновник поднял руку с ключами вверх и заставил пожарного за ними подпрыгнуть.

Политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в личном телеграм-канале сообщил, что "Игнатьев уйдёт в отставку в ближайшие 10 дней", и по-своему отреагировал на такую новость.

"Закономерный итог проявленной борзоты", - написал эксперт.