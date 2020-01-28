Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотите приработок к пенсии - тогда мы идём к вам
В Госдуме Зеленского назвали кощунником
Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина
Американский? Метки на двигателе рухнувшего в Афганистане самолёта рассказали о ...
Главная / Политика

"Закономерный итог проявленной борзоты": Гаспарян по-своему отреагировал на новость об отставке главы Чувашии

28 января 2020, 16:09  •  39 • Политика
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдёт в отставку, сообщили источники. "Закономерный итог проявленной борзоты", - по-своему отреагировал на эту новость политолог Армен Гаспарян.
Сразу два источника РБК (один - в Администрации президента, другой - близкий к Кремлю) сообщили о том, что глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдёт в отставку и решение о его уходе с поста уже принято.
Более того, СМИ уточняет, что увольнение будет скорым - либо на текущей неделе, либо уже на следующей.
До этого Игнатьев оказался в центре двух скандалов. Сначала он призвал "мочить журналистов", а после появления в Сети видео с вручением ключей от пожарной техники главу республики обвинили в унижении спасателя. Чиновник поднял руку с ключами вверх и заставил пожарного за ними подпрыгнуть.
Политолог и публицист Армен Гаспарян у себя в личном телеграм-канале сообщил, что "Игнатьев уйдёт в отставку в ближайшие 10 дней", и по-своему отреагировал на такую новость.
"Закономерный итог проявленной борзоты", - написал эксперт.
Фото: скриншот телеграм-канала "Гаспарян"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
27 января 2020, 17:24
"Мы вместе ели и тушёнку с кашей": Глава Чувашии оправдался за скандал с вручением ключей пожарному
28 января 2020, 16:09
Мусорную сферу доверили советнику главы Минприроды. Мишустин подписал назначение
28 января 2020, 12:54
Китай не обогнал: Россия по-прежнему занимает второе место по экспорту оружия, сообщает ЦАМТО
27 января 2020, 20:39
"Не 500 млн, а 775": Суммы в деле о хищениях отца экс-сенатора Арашукова растут как снежный ком
27 января 2020, 20:39
Путин обновил состав президиума Госсовета
28 января 2020, 14:09
В Кремле прокомментировали публикации о возможной отставке главы Чувашии
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с ж...
28 января 2020, 03:09
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Польши
28 января 2020, 06:24
"395 лет тюрьмы и штраф 6 миллионов": В Греции вынесли приговор российским ...
28 января 2020, 03:09
В Госдуме оценили претензии Тягнибока на часть Алмазного фонда России
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 03:09
"Скоро будете ссылаться на СБУ": Скандальный украинский нардеп сцепился с журналистами в коридоре ПАСЕ
21 января 2020, 18:09
«Неактуально»: почему Киев не вернет Донбасс силой
24 января 2020, 01:39
"Осколок Чехословакии грозит нам распадом?": Эксперт "предсказал" России "реальное будущее"
24 января 2020, 08:09
"Хозяева надоели?" "Повальная резня" в Инджирлике встревожила турков
26 января 2020, 08:54
"Нас оплёвывали":  Политолог призвал громогласно заявить о преступлениях против России
24 января 2020, 04:54
"Унитазы с украинских катеров нашлись!": Военкор Коц дал смешную версию с "похищенной" сантехникой
26 января 2020, 02:09
Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.