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"Законом не предусмотрено": ЦИК ответил на "пламенный призыв" пригласить международных наблюдателей
23 августа 2019, 05:54 • 52 • Политика
В ЦИК заявили, что не могут пригласить международных наблюдателей на региональные выборы. Это не предусмотрено действующим законодательством России, объяснили в ведомстве. Просьба прислать иностранцев для контроля за выборами появилась на сайте "Эха Москвы".
Иностранных наблюдателей не будет на региональных выборах в России, сообщили в российском ЦИК. Приглашение наблюдателей из других стран на такие выборы не предусмотрено российским законодательством, объяснили в ведомстве.
Заявление ЦИК связано с призывом на сайте радиостанции "Эхо Москвы" с просьбой прислать международных наблюдателей для осуществления контроля за выборами в Санкт-Петербурге и Москве. Просьба адресована высшим чиновникам ОБСЕ.
Напомним, что 8 сентября в России пройдёт единый день голосования. В этот день состоятся выборы в 85 регионах страны, в том числе выборы депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
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