"Законом не предусмотрено": ЦИК ответил на "пламенный призыв" пригласить международных наблюдателей

Иностранных наблюдателей не будет на региональных выборах в России, сообщили в российском ЦИК. Приглашение наблюдателей из других стран на такие выборы не предусмотрено российским законодательством, объяснили в ведомстве.

Заявление ЦИК связано с призывом на сайте радиостанции "Эхо Москвы" с просьбой прислать международных наблюдателей для осуществления контроля за выборами в Санкт-Петербурге и Москве. Просьба адресована высшим чиновникам ОБСЕ.

"Закон определяет, что международные наблюдатели у нас на общенациональные выборы приглашаются. Это прямо предусмотрено законом, так что к региональным выборам это в принципе отношения не имеет", - цитирует ТАСС ответ ЦИК России.

Напомним, что 8 сентября в России пройдёт единый день голосования. В этот день состоятся выборы в 85 регионах страны, в том числе выборы депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге.