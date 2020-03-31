|
"Законодательство не готово к таким вызовам": Депутат Госдумы призвал ужесточить наказание за нарушение карантина
31 марта 2020, 19:35 • 49 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал ужесточить наказание за нарушение карантина. "Законодательство не готово к таким вызовам", - объяснил он.
Чтобы добиться соблюдения эффективного карантина в России, необходимо ужесточить наказание, считает депутат Государственной Думы Сергей Вострецов. Об этом пишет rueconomics.ru.
"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, как говорится. Вот и все мы ни к чему не относимся так ветрено, как к своему здоровью", - заявил политик.
По словам депутата, каждый человек является кузнецом своего здоровья, однако ответственность должна существовать. И попытки нарушить карантин должны мгновенно пресекаться.
Вострецов не исключает, что в дальнейшем меры борьбы с заболеванием будут ужесточены. Это также позволит властям мобилизовать силы и принимать сразу жёсткие решения в сложных ситуациях. Проблема заключается в том, что пока российское законодательство не готово к таким вызовам. Однако свобода не должна угрожать здоровью, уверен депутат.
Ранее стало известно о том, что правительство России подготовило законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, вводящий штрафы за нарушение карантина. Как передаёт телеканал "360", физлицо могут обязать выплатить 15-40 тысяч рублей, юрлицо - 200-500 тысяч, должностное - 50-150 тысяч.
В случае повторного нарушения размер штрафа вырастет до 150-300 тысяч рублей для физлиц, до 0,5-1 миллиона - для юрлиц, до 300-500 тысяч - для должностных лиц.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2020, 09:35
|
27 марта 2020, 05:35
|
24 марта 2020, 19:35
|
25 марта 2020, 05:35
|
25 марта 2020, 09:35
|
27 марта 2020, 01:35
|
29 марта 2020, 14:35