"Законодательство не готово к таким вызовам": Депутат Госдумы призвал ужесточить наказание за нарушение карантина

Чтобы добиться соблюдения эффективного карантина в России, необходимо ужесточить наказание, считает депутат Государственной Думы Сергей Вострецов. Об этом пишет rueconomics.ru.

"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, как говорится. Вот и все мы ни к чему не относимся так ветрено, как к своему здоровью", - заявил политик.

По словам депутата, каждый человек является кузнецом своего здоровья, однако ответственность должна существовать. И попытки нарушить карантин должны мгновенно пресекаться.

Вострецов не исключает, что в дальнейшем меры борьбы с заболеванием будут ужесточены. Это также позволит властям мобилизовать силы и принимать сразу жёсткие решения в сложных ситуациях. Проблема заключается в том, что пока российское законодательство не готово к таким вызовам. Однако свобода не должна угрожать здоровью, уверен депутат.

Ранее стало известно о том, что правительство России подготовило законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, вводящий штрафы за нарушение карантина. Как передаёт телеканал "360", физлицо могут обязать выплатить 15-40 тысяч рублей, юрлицо - 200-500 тысяч, должностное - 50-150 тысяч.

В случае повторного нарушения размер штрафа вырастет до 150-300 тысяч рублей для физлиц, до 0,5-1 миллиона - для юрлиц, до 300-500 тысяч - для должностных лиц.