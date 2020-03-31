Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
Юг Италии на грани бунта
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
Главная / Политика

"Законодательство не готово к таким вызовам": Депутат Госдумы призвал ужесточить наказание за нарушение карантина

31 марта 2020, 19:35  •  49 • Политика
Депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал ужесточить наказание за нарушение карантина. "Законодательство не готово к таким вызовам", - объяснил он.
Чтобы добиться соблюдения эффективного карантина в России, необходимо ужесточить наказание, считает депутат Государственной Думы Сергей Вострецов. Об этом пишет rueconomics.ru.
"Пока гром не грянет, мужик не перекрестится, как говорится. Вот и все мы ни к чему не относимся так ветрено, как к своему здоровью", - заявил политик.
По словам депутата, каждый человек является кузнецом своего здоровья, однако ответственность должна существовать. И попытки нарушить карантин должны мгновенно пресекаться.
Вострецов не исключает, что в дальнейшем меры борьбы с заболеванием будут ужесточены. Это также позволит властям мобилизовать силы и принимать сразу жёсткие решения в сложных ситуациях. Проблема заключается в том, что пока российское законодательство не готово к таким вызовам. Однако свобода не должна угрожать здоровью, уверен депутат.
Ранее стало известно о том, что правительство России подготовило законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, вводящий штрафы за нарушение карантина. Как передаёт телеканал "360", физлицо могут обязать выплатить 15-40 тысяч рублей, юрлицо - 200-500 тысяч, должностное - 50-150 тысяч.
В случае повторного нарушения размер штрафа вырастет до 150-300 тысяч рублей для физлиц, до 0,5-1 миллиона - для юрлиц, до 300-500 тысяч - для должностных лиц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
31 марта 2020, 00:35
"Дешевле, чем неделя в Куршевеле": Маргарита Симоньян воззвала к совести олигархов
31 марта 2020, 03:35
«В семье не без урода»
31 марта 2020, 04:35
Климов прокомментировал обвинения РФ со стороны ЕС
31 марта 2020, 00:35
Путин и Трамп договорились: Россия и США продолжат консультации по нефтяным рынкам
31 марта 2020, 04:35
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
31 марта 2020, 17:35
"Собянин - фсё?": Русская служба "Би-би-си" сообщила о "новом" мэре Москвы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
24 марта 2020, 19:35
Помощь русских Италии оценят "по достоинству": Китайские СМИ рассказали, как НАТО "отблагодарит" Россию
25 марта 2020, 05:35
"Трампу не до того, Макрону тоже, Меркель - пьёт": Как Россия оказалась единственным спасением Италии - Сатановский
25 марта 2020, 09:35
Одним вопросом по МН17 президента США можно было заставить крутиться как ужа на сковородке - техэксперт Антипов
27 марта 2020, 01:35
Артемий Лебедев довольно хамски отказал Владимиру Путину исполнить его указ
29 марта 2020, 14:35
Недалеко и до бунта: уровень недовольства властями в Украине бьет все рекорды
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.