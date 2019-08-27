"Законный интерес Турции": Путин и Эрдоган договорились о новой зоне безопасности в Сирии

Прибывший в Москву президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой России Владимиром Путиным создание зоны безопасности на севере Сирии. Об этом сообщил российский телеведущий Владимир Соловьев.

Путин отметил, что понимает озабоченность Эрдогана по поводу обеспечения безопасности на границе с Сирией. Российский лидер назвал это законными интересами Турции.

"Создание зоны безопасности на южных границах Турции с Сирией будет хорошим условием для сохранения территориальной целостности САР", - сказал президент России.

Напомним, что ранее сирийская армия взяла в котел боевиков и турецких военных в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Именно из этой зоны боевики регулярно устраивали атаки на сирийских военных и российскую авиабазу Хмеймим.

"С президентом Турции мы наметили дополнительные, совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе", - приводит слова Путина по этой теме журналист и политолог Камран Гасанов.

В свою очередь Эрдоган сказал, что Турция продолжит выполнение сочинских обязательств, то есть вывод "Ан-Нусры", лишь после прекращения авиаударов ВВС Асада.