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"Законный интерес Турции": Путин и Эрдоган договорились о новой зоне безопасности в Сирии
27 августа 2019, 20:24 • 39 • Политика
На переговорах в Москве Путин одобрил идею Эрдогана о создании зоны безопасности на южных границах Турции с Сирией. "Россия понимает озабоченность Турции ситуацией с обеспечением безопасности на границе с Сирией, это законные интересы", - сказал Путин.
Прибывший в Москву президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с главой России Владимиром Путиным создание зоны безопасности на севере Сирии. Об этом сообщил российский телеведущий Владимир Соловьев.
Путин отметил, что понимает озабоченность Эрдогана по поводу обеспечения безопасности на границе с Сирией. Российский лидер назвал это законными интересами Турции.
Напомним, что ранее сирийская армия взяла в котел боевиков и турецких военных в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Именно из этой зоны боевики регулярно устраивали атаки на сирийских военных и российскую авиабазу Хмеймим.
В свою очередь Эрдоган сказал, что Турция продолжит выполнение сочинских обязательств, то есть вывод "Ан-Нусры", лишь после прекращения авиаударов ВВС Асада.
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