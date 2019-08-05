"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он представляет возвращение Донбасса

По его словам, установление мира на востоке Украины – "главная задача" для Киева, одна из " ключевых проблем".

"Все мы хотели бы, чтобы наступил мир, чтобы Донбасс и Крым вернулись в Украину. К сожалению, это не решается законами", — сказал Разумков в беседе с "Коммерсантом".

В сферу законодательной деятельности входит вопрос об особом статусе Донбасса. Именно этот вопрос был одним из ключевых пунктов Минских соглашений. Как известно, Петр Порошенко так ничего существенного в этом направлении и не предпринял.

Разумков же по этому поводу отметил, что в стенах Рады этот вопрос тоже будет обсуждаться, но дело, тем не менее, не в законах.

"Это вопрос желания. Желания закончить эту войну", - отметил Разумков.

Лидер "Слуги народа" утверждает, что "у Украины такое желание есть", при этом у некоторых участников процесса оно якобы отсутствует".

В целом же, продолжил Разумков, тут необходимо применить "целай комплекс мер" – от дипломатии и решения вопросов внутренней политики до санкционных вопросов.