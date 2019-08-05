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"Законными способами не получится": Будущий спикер Рады рассказал, как он представляет возвращение Донбасса
05 августа 2019, 08:54 • 81 • В мире
Глава партии Владимир Зеленского Дмитрий Разумков и кандидат на пост спикера Верховной рады нового созыва уверен, что "законными способами вернуть Донбасс не получится", и вообще, это "не вопрос законов, а вопрос желания", считает он.
По его словам, установление мира на востоке Украины – "главная задача" для Киева, одна из " ключевых проблем".
В сферу законодательной деятельности входит вопрос об особом статусе Донбасса. Именно этот вопрос был одним из ключевых пунктов Минских соглашений. Как известно, Петр Порошенко так ничего существенного в этом направлении и не предпринял.
Разумков же по этому поводу отметил, что в стенах Рады этот вопрос тоже будет обсуждаться, но дело, тем не менее, не в законах.
Лидер "Слуги народа" утверждает, что "у Украины такое желание есть", при этом у некоторых участников процесса оно якобы отсутствует".
В целом же, продолжил Разумков, тут необходимо применить "целай комплекс мер" – от дипломатии и решения вопросов внутренней политики до санкционных вопросов.
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