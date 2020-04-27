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"Закончится очень плохо": О вероятном повторении чернобыльской трагедии на Украине предупредил Журавко

27 апреля 2020, 14:10  •  25 • Политика
Безвластие на Украине грозит миру очередным Чернобылем, считает бывший депутат Верховой Рады Алексей Журавко. "На руководящие должности сегодня на Украине назначают не профессионалов, а "нужных людей" и за деньги. Это всё называется игрой со спичками и закончится очень плохо", - предупредил он.
26 апреля исполняется ровно 34 года со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. И по мнению экс-депутата Верховой Рады Алексея Журавко, Украину ждёт повторение этой трагедии, если в стране продолжится безвластие.
Он отмечает, что недавние лесные пожары в чернобыльской зоне отчуждения только подтверждают его слова. Потому что украинские пожарные до сих пор не локализовали до конца все очаги возгорания.
На Украине сегодня всё возможно, в том числе повторение чернобыльской трагедии. Это связано с тем, что в стране царит безвластие, - сказал Журавко в комментарии Nation News.
Политик напоминает, что в 1986 году на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС были брошены силы всего СССР. Если подобный инцидент вновь случится на Украине, то ликвидировать его будет просто некому. А предпосылки к возникновению второго Чернобыля уже имеются. Речь идёт о сбоях на украинских АЭС после перехода на американское топливо для реакторов.
Журавко указывает, что все украинские АЭС строились ещё во времена СССР по советским нормативам и они рассчитаны на российское ядерное топливо. И в добавок к этому в Министерстве энергетики и на АЭС есть проблемы со специалистами.
На руководящие должности сегодня на Украине назначают не профессионалов, а "нужных людей" и за деньги. Это всё называется игрой со спичками и закончится очень плохо, - предрекает Алексей Журавко.

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