"Закона нет": России не уйти от режима ЧС, без вариантов - Малофеев

Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС. Согласно решению главы государства, в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций кабинет министров сможет взять на себя полномочия координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.

В эфире программы "Царьград. Главное" учредитель телеканала "Царьград" в беседе с Юрием Пронько говорил о том, что режим ЧС сегодня - мера необходимая, которую он надеется увидеть в принимаемых решениях. Сейчас мы видим, что механизм для введения режима имеется. Да и сама ситуация обязывает принимать жёсткие меры, считает Малофеев.

"Вводить режим чрезвычайного положения мы обязаны. Поскольку то, что сейчас предпринимает оперативный штаб во главе с Сергеем Собяниным, на секундочку, уже противоречит статье 55-й Конституции Российской Федерации. У нас уже ограничены наши конституционные права и свободы", - напомнил Константин Малофеев.

Вопрос в запрете на передвижение, пусть и необходимом в условиях распространения вируса, но без режима ЧС не совсем легитимном.

Ограничили конституционную свободу передвижения. Это, согласно статье 55-й, возможно только законом. Закона нет. Субъект Федерации не имеет права, какой бы он ни был Москвой. Где закон? Закон должен быть. Это не значит, что мы не будем сидеть по домам, мы и сейчас уже сидим, потому что мы - ответственные граждане, и никто друг друга не хочет заражать. Мы сидим с вами в полутора метрах, сами по себе, добровольно. Но почему закон-то не вводят?

Как только появится норма, будет и возможность объявить режим ЧС. А значит, и экономику можно будет поднимать в этом чрезвычайном режиме, добавил Малофеев.

"Соответственно, если у тебя частное предприятие, выпускающее марлевые повязки, - значит, оно работает в мобилизационном режиме. Мы дальше не обсуждаем, за сколько закупать их. Или если нам нужна закупка медицинского оборудования, мы сейчас же это и сделаем. А мы сейчас что делаем? Удивительное рядом. У нас есть оперативный штаб, и этот оперативный штаб отменяет закон о закупках. Он отменяется. Потому что сейчас же надо спасаться. Так введите чрезвычайное положение. А то закон о закупках мы отменили, но продолжаем платить, и платить без всякого тендера, кому-то, у кого мы закупаем, чтобы спастись. А давайте-ка разберёмся, что там происходит? Хочется узнать, кто на этом заработал. А если вы вводите чрезвычайное положение, то мы все мобилизованы. А если мы все мобилизованы - значит, прочь прибыль. Значит, мы все просто возвращаемся в нормальную товарную экономику", - подчеркнул Малофеев.