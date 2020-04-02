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"Закона нет": России не уйти от режима ЧС, без вариантов - Малофеев
02 апреля 2020, 15:35 • 70 • Политика
Константин Малофеев в эфире Царьграда отметил, что режим ЧС в сегодняшней ситуации мог бы стать спасением для России во многих смыслах. Когда "закона нет", мы не можем проверить, кто и как работает с теми же тендерами. А если норма, позволяющая ввести режим ЧС, появляется, ситуация становится более прозрачной.
Президент России Владимир Путин подписал сегодня закон, который наделяет правительство полномочиями для введения режима ЧС. Согласно решению главы государства, в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций кабинет министров сможет взять на себя полномочия координационного органа единой госсистемы предупреждения и ликвидации ЧС.
В эфире программы "Царьград. Главное" учредитель телеканала "Царьград" в беседе с Юрием Пронько говорил о том, что режим ЧС сегодня - мера необходимая, которую он надеется увидеть в принимаемых решениях. Сейчас мы видим, что механизм для введения режима имеется. Да и сама ситуация обязывает принимать жёсткие меры, считает Малофеев.
"Вводить режим чрезвычайного положения мы обязаны. Поскольку то, что сейчас предпринимает оперативный штаб во главе с Сергеем Собяниным, на секундочку, уже противоречит статье 55-й Конституции Российской Федерации. У нас уже ограничены наши конституционные права и свободы", - напомнил Константин Малофеев.
Вопрос в запрете на передвижение, пусть и необходимом в условиях распространения вируса, но без режима ЧС не совсем легитимном.
Как только появится норма, будет и возможность объявить режим ЧС. А значит, и экономику можно будет поднимать в этом чрезвычайном режиме, добавил Малофеев.
"Соответственно, если у тебя частное предприятие, выпускающее марлевые повязки, - значит, оно работает в мобилизационном режиме. Мы дальше не обсуждаем, за сколько закупать их. Или если нам нужна закупка медицинского оборудования, мы сейчас же это и сделаем. А мы сейчас что делаем? Удивительное рядом. У нас есть оперативный штаб, и этот оперативный штаб отменяет закон о закупках. Он отменяется. Потому что сейчас же надо спасаться. Так введите чрезвычайное положение. А то закон о закупках мы отменили, но продолжаем платить, и платить без всякого тендера, кому-то, у кого мы закупаем, чтобы спастись. А давайте-ка разберёмся, что там происходит? Хочется узнать, кто на этом заработал. А если вы вводите чрезвычайное положение, то мы все мобилизованы. А если мы все мобилизованы - значит, прочь прибыль. Значит, мы все просто возвращаемся в нормальную товарную экономику", - подчеркнул Малофеев.
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