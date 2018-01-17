"Закон о реинтеграции" Донбасса: Порошенко жертвует националистами ради Брюсселя

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У здания Верховной рады Украины проходит митинг националистов, требующих одобрить закон о реинтеграции Донецкой и Луганской народных республик. То есть узаконить применение ВС в Донбассе без объявления войны

Демонстрация переросла в потасовку между активистами "Движения освобождения" и силами безопасности Украины, в ходе которой пострадал сотрудник полиции. Митингующие подожгли покрышки около входа в Раду и сожгли флаг России.

"Суверенитет страны" ценою жизни населения Донбасса

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Законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" был предложен президентом Украины Петром Порошенко ещё в октябре 2017 года. Тогда же он был принят в первом чтении, но затем отправлен на доработку.

В обновлённой версии законопроекта присутствует ряд радикальных пунктов. Норма даёт главе государства право применять вооружённые силы на востоке Украины в мирное время, а военнослужащим без суда и следствия входить в дома жителей Донбасса, применять оружие и спецсредства для "защиты суверенитета страны". Другими словами, это легализация преступлений против собственного народа.

"Разрыв дипотношений с Россией" и минские соглашения

В документе Россия названа "страной-оккупантом", а Донбасс и Крым — "оккупированными территориями". Имелась ещё одна поправка о разрыве дипломатических отношений с Москвой. Но, как отметил депутат Иван Винник, рабочая группа решила не вносить в текст законопроекта изменения, инициированные ультраправыми.

Следует отметить, что с октября прошлого года рассмотрение нормы неоднократно откладывали по ряду причин, в том числе из-за необходимости заручиться поддержкой Запада. Несмотря на свою поддержку, оказываемую киевским властям, страны Евросоюза поддерживают минский процесс, предполагающий переговоры с руководством ДНР и ЛНР, и проведение там выборов, что невозможно, когда их власти окрестили "оккупационными". Право силой определять границы востока Украины, передаваемое документом генштабу ВСУ, противоречит мирному и дипломатическому процессу, на котором настаивают Берлин и Париж. С другой стороны, именование России "агрессором" дискредитирует её роль как гаранта соглашений, принятых "нормандской четвёркой".

С оглядкой на Брюссель

Несмотря на ожесточённый протест националистов, депутаты партии Порошенко уверены, что парламентарии голосовать за законопроект не будут.

Учитывая, что сегодня много правок, на которых настаивают разные фракции, не проходят, то их депутаты не будут голосовать за этот законопроект. Поэтому голосов не хватит на поддержку этого законопроекта,

— заявила депутат от БПП Ирина Суслова.

Курируемому Брюсселем Порошенко известна реакция Франции и Германии, также являющихся гарантами минских договорённостей. И Эммануэль Макрон, и Ангела Меркель дали понять, что не поддерживают закон о реинтеграции Украины.

Меркель в октябре, когда готовился закон, экстренно связалась с вице-спикером рады Оксаной Сыроед и потребовала от украинских депутатов сохранить особый статус ДНР и ЛНР. Аргументация была проста: иначе срыв минских соглашений, и у Киева "не будет аргументов в споре с Москвой".

«Болезненный момент»: почему Вашингтон обеспокоен модернизацией российской армии Почему Порошенко сопротивляется? Потому что он не хочет давать козыри Москве. Поскольку, если закон будет принят, то Москва получает все основания сказать, что Киев вышел из минского процесса. Поскольку даже без самых жёстких формулировок всё равно нарушает дух и букву минских соглашений,

— заявил в беседе с "Царьградом" Михаил Погребинский.

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Эксперт отмечает, что при принятии закона Порошенко выводит Киев из минского процесса и ставит под сомнение антироссийские санкции. А последние для него служат политическим капиталом, чтобы защититься от националистов. Таким образом, находящийся под давлением националистов Порошенко едва ли готов взять на себя ответственность похоронить минский процесс, то есть добровольно лишить себя легитимности в глазах Евросоюза.

Что касается последствий законопроекта, то они в любом случае для Порошенко будут негативными. Если норма пройдёт, то Киев лишается поддержки Брюсселя. В противном случае на президента Украины ополчатся правые. Погребинский отметил, что если законопроект провалится, то Порошенко ждут проблемы "с бандой Яценюка, Турчинова, Авакова, с националистами, которые будут его обвинять в том, что он — русский шпион и друг Путина".

Гасанов Камран