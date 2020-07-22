"Закон многострадальный": Экономист объяснил запрет расплачиваться криптовалютой

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ определяет криптовалюту как средство платежа, сбережений и инвестиций, но при этом запрещает ею расплачиваться. Парадокс объяснил экономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, законопроект, о котором идёт речь, является "многострадальным". Прежде чем принять его на рассмотрение, документ обсуждался в течение двух лет. При этом Банк России был категорически против того, чтобы как-либо легализовывать криптовалюту.

Что касается того, почему в законопроекте нет конкретных механизмов использования криптовалюты в банковских финансовых операциях, то это довольно просто. Принятый во втором чтении документ является лишь базой, которая определяет юридическое понятие криптовалюты, а также связанных с ней вещей, объяснил экономист. Для использования криптовалюты в качестве платёжного средства будут отдельные законы.