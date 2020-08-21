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"Заклятый враг" Навального предложил оплатить его лечение в России: "Нам нельзя его потерять"
21 августа 2020, 09:05 • 61 • Политика
Ресторатор Евгений Пригожин заявил, что готов оплатить лечение Алексея Навального в России. "Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей и без него нам будет скучно", - заявил предприниматель.
Российский ресторатор Евгений Пригожин вызвался оплатить лечение блогера-оппозиционера Алексея Навального. "Борец с режимом" попал в больницу с отравлением и сейчас находится в коме.
Пригожин, которого Навальный многократно обвинял в охоте и слежке за собой, а также в финансировании ЧВК "Вагнер", заявил, что с удовольствием оплатит лечение оппозиционера. При этом ресторатор выразил уверенность, что российские врачи справятся с лечением "борца с режимом" гораздо лучше заграничных.
Напомним также, что ранее Пригожин предлагал Навальному миллион рублей на оплату долгов ФБК. Оппозиционер собирался закрыть организацию, чтобы избежать оплаты штрафов за клевету.
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