"Заклятый враг" Навального предложил оплатить его лечение в России: "Нам нельзя его потерять"

Российский ресторатор Евгений Пригожин вызвался оплатить лечение блогера-оппозиционера Алексея Навального. "Борец с режимом" попал в больницу с отравлением и сейчас находится в коме.

Пригожин, которого Навальный многократно обвинял в охоте и слежке за собой, а также в финансировании ЧВК "Вагнер", заявил, что с удовольствием оплатит лечение оппозиционера. При этом ресторатор выразил уверенность, что российские врачи справятся с лечением "борца с режимом" гораздо лучше заграничных.

Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей и без него нам будет скучно, - сказал Евгений Пригожин изданию "Подъём".

Напомним также, что ранее Пригожин предлагал Навальному миллион рублей на оплату долгов ФБК. Оппозиционер собирался закрыть организацию, чтобы избежать оплаты штрафов за клевету.