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"Заклятый враг" Навального предложил оплатить его лечение в России: "Нам нельзя его потерять"

21 августа 2020, 09:05  •  61 • Политика
Ресторатор Евгений Пригожин заявил, что готов оплатить лечение Алексея Навального в России. "Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей и без него нам будет скучно", - заявил предприниматель.
Российский ресторатор Евгений Пригожин вызвался оплатить лечение блогера-оппозиционера Алексея Навального. "Борец с режимом" попал в больницу с отравлением и сейчас находится в коме.
Пригожин, которого Навальный многократно обвинял в охоте и слежке за собой, а также в финансировании ЧВК "Вагнер", заявил, что с удовольствием оплатит лечение оппозиционера. При этом ресторатор выразил уверенность, что российские врачи справятся с лечением "борца с режимом" гораздо лучше заграничных.
Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей и без него нам будет скучно, - сказал Евгений Пригожин изданию "Подъём".
Напомним также, что ранее Пригожин предлагал Навальному миллион рублей на оплату долгов ФБК. Оппозиционер собирался закрыть организацию, чтобы избежать оплаты штрафов за клевету.

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