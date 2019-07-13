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"Захват" парламента. Bloomberg продолжил "вольные упражнения" о будущем сроке Путина

13 июля 2019, 01:54  •  69 • Политика
Bloomberg в новом прогнозе о будущем политическом пути Владимира Путина выдвинул сценарий с "расширенным премьерством" с 2024 года. Как говорится в публикации издания, возможные изменения в нижней палате позволят Путину "получить полный контроль над новым парламентом" за три года. Напомним, что на предыдущий прогноз иностранного информагентства в Кремле заметили, что подобного рода публикации - не что иное, как "вольные упражнения".
Информационное агентство Bloomberg не оставило попыток спрогнозировать, чем займётся президент России Владимир Путин после 2024 года. Ещё в марте на фоне разговоров о процессе интеграции России и Белоруссии аналитики Bloomberg высказывали прогнозы, что объединение двух стран - шанс для Путина остаться у власти.
Как отмечали журналисты, в целом варианты рассматриваются разные - от сговора со сменщиками, принуждения Белоруссии войти в состав России до передачи президентских полномочий Совету безопасности. Кстати, тогда в Кремле указали, что материал является "вольными упражнениями". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что в Кремле подобное не обсуждают.
Сейчас у журналистов Bloomberg появилась новая версия. В частности, говорится в материале, после выборов 2024 года Путин может стать премьером "с расширенными полномочиями" и лидером "Единой России".
Однако, уточняется в публикации, для этого необходимо произвести перетасовки в Госдуме - снизить число избираемых по партийным спискам депутатов Госдумы до 25%, а вместо этого увеличить число одномандатников.
Свои выкладки Bloomberg основывает на данных двух неназванных источников, которые полагают, что изменения в нижней палате парламента произойдут уже к 2021 году.
В результате, говорится в "сценарии", уже к 2024 году Путин получит полный контроль над новым парламентом, а значит, после 2024 года он сможет удерживать власть "как глава правящей партии и как премьер-министр с расширенными конституционными полномочиями в ущерб президентским".
Лидер ЛДПР не согласился с рассуждениями Bloomberg. По его словам, в 2021 году сохранится смешанная система выборов 50 на 50, передаёт "Ура.ру".

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