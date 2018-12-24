"Захватить корабли": Ливия решила отомстить Болгарии за танкер с нефтью

В Ливии издано постановление, предписывающее захватывать корабли под флагом Болгарии, поскольку в болгарская сторона удерживает в порту Бургаса танкер BADR с ливийской нефтью.

В Ливии было издано постановление, предписывающее захватывать любые суда под болгарским флагом. Об этом говорится в распоряжении главы управления портов и морского транспорта страны, передает afrigatenews.net.

Причиной такого решения стало задержание танкера BADR в порту Бургаса. Как пишут СМИ, танкер с ливийской нефтью удерживается болгарской стороной.

Демарш последовал после того, как ливийского капитана доставили из Бургаса в Софию. Кроме того, сообщается, что "задержание" танкера в порту произошло при странных обстоятельствах: группа неизвестных под угрозой оружия и, не предъявив документов, выгнала команду с корабля и захватила танкер.

При этом руководство порта Бургаса не смогло внятно объяснить ливийцам, что происходит.

Как пишут СМИ, танкер находится в порту около года. Верховный суд Болгарии постановил освободить судно, принадлежащее компании G.N.M.T.C, в январе 2018 года. Однако это распоряжение было проигнорировано администрацией порта Бургас.