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"Захватить корабли": Ливия решила отомстить Болгарии за танкер с нефтью

24 декабря 2018, 20:39  •  18 • В мире
В Ливии издано постановление, предписывающее захватывать корабли под флагом Болгарии, поскольку в болгарская сторона удерживает в порту Бургаса танкер BADR с ливийской нефтью.
В Ливии было издано постановление, предписывающее захватывать любые суда под болгарским флагом. Об этом говорится в распоряжении главы управления портов и морского транспорта страны, передает afrigatenews.net.
Причиной такого решения стало задержание танкера BADR в порту Бургаса. Как пишут СМИ, танкер с ливийской нефтью удерживается болгарской стороной.
Демарш последовал после того, как ливийского капитана доставили из Бургаса в Софию. Кроме того, сообщается, что "задержание" танкера в порту произошло при странных обстоятельствах: группа неизвестных под угрозой оружия и, не предъявив документов, выгнала команду с корабля и захватила танкер.
При этом руководство порта Бургаса не смогло внятно объяснить ливийцам, что происходит.
Как пишут СМИ, танкер находится в порту около года. Верховный суд Болгарии постановил освободить судно, принадлежащее компании G.N.M.T.C, в январе 2018 года. Однако это распоряжение было проигнорировано администрацией порта Бургас.

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