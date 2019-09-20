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"Захватить Калининград и обменять его на Крым": Военный эксперт раскрыл назревший план США

20 сентября 2019, 16:24  •  187 • Политика
Военный эксперт прокомментировал заявление американского генерала, помечтавшего о "захвате Калининграда". По словам эксперта, в США выдвигали идею, чтобы "захватить Калининград и обменять его на Крым".
Военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с Царьградом отмечает одну важную деталь, говоря об американских планах "на Калининград". Так, он отметил, что в начале у американской стороны была идея менять Крым на Калининград. По крайней мере, об этом говорили некоторые западные военные.
Наш собеседник отметил, что все это, в конечном итоге, может привести к глобальному ядерному конфликту.
Кнутов напоминает, что некоторое время назад Принстонский университет готовил моделирование всеобщей ядерной войны. И в их варианте все начинается именно с Калининграда. Именно поэтому сегодняшние слова американского генерала не могут не настораживать.
По словам Кнутова, в первую очередь сейчас надо поднимать всю общественность. Иначе последствия будут необратимы.
"Европа, в первую очередь, перестанет существовать, - отмечает он. - Она должна быть заинтересована и поддержать наши планы по разоружению и сохранению тех договоров, которые ограничивают вероятность начала Третьей мировой войны".
Безусловно одно: если американцы нападут на Калиниград, они проиграют, убежден эксперт. В военном плане проиграют.
"Мы, действительно, там очень хорошо подготовлены, имеем современные средства, которые на порядок эффективней тех, которые имеет НАТО в этом районе, - рассуждает он. - Здесь вопрос «пятой колонны». То есть, когда тщательно работают с мирным населением, когда его готовят… Особенно молодежь, в первую очередь, которую, собственно говоря, легче всего обмануть. Выходят на улицы, начинают майдан, фактически… И вот когда все это начинается, руководство страны пытается локализовать "майдан". Но в этот момент в игру снова вступает Запад, заявляя, что подавлять протесты и митинги – незаконно.
"И подключаются уже здесь непосредственны эти вот F-35, и так далее, начинается практическая реализация этого плана. Прорыв ПВО, подавление, удары по воинским частям, с целью их блокирования, и быстрое вторжение. Вот такой сценарий теоретически возможен, в силу маленького расстояния. В принципе, под видом борьбы за демократию, как раз происходит вот такая вот оккупация, - говорит Царьграду Кнутов.
Что касается России, мы конечно, понимает данный расклад. И наше руководство не сидит сложа руки. Район укрепляется, вооруженные силы готовятся, чтобы не допустить воплощения подобного сценария в жизнь.
"Но, вот, здесь единственным слабым место являются действия «пятой колонны», с которой, конечно, всякие НКО, и тому подобные западные структуры, якобы борцы за права человека, активно работают, таким образом чтобы, в общем, фактически вот этот район России оторвать от основной территории", - предупреждает Кнутов.
Он также отмечает, что если вспомнить старые фильмы, то там всегда есть такие моменты: враг пытается штурмовать стену.
"Он подносит лестницы, забирается. Сверху льют смолу, кипяток, бросают камни. В общем-то, у врага есть возможность ставить лестницы и, собственно говоря, пытаться забраться наверх. Но если есть эти лестницы, то есть и мощные стены, - говорит Кнутов. - Вот эти две башни – это у нас сейчас Крым и Калининград. Которые вдоль нашей границы могут убрать всё, что попытается вторгнуться".

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