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"Захватили, заплатили вдвое и отправили в США: Американцы прямо в аэропорту перекупают маски у французов
02 апреля 2020, 13:35 • 125 • В мире
Французские представители нередко сталкиваются с тем, что партии заказанных у китайских производителей медицинских масок буквально вырывают из рук американские конкуренты. "Захватили, заплатили вдвое наличными и отправили самолёт в США", - говорит Рено Мюзелье.
Президент региона Прованс - Альпы - Лазурный Берег рассказал об этой истории в беседе с газетой Libération. По его словам, груз, предназначавшийся для французских больниц и домов престарелых, американцы, которые в таких случаях ведут себя довольно агрессивно, перекупили практически на поле китайского аэродрома перед самой погрузкой в самолёт.
"Платят вдвое больше и при этом наличными", - рассказал Мюзелье, отметив, что теперь получить маски в ближайшее время не удастся.
При этом, продолжил политик, заказ был полностью оплачен, маски подготовили к отправке, однако всё изменилось в последний момент и самолёт с грузом отправился прямиком в Соединённые Штаты.
Представители других французских регионов подтверждают: маски стали невероятно редким товаром. Поэтому американцы закупают их везде, где удаётся найти. Они всегда платят наличными, при этом могут даже не осмотреть партию товара. Кроме этого, уже были случаи, когда сами китайцы блокировали поставки. Однако в сложных кризисных условиях найти других поставщиков почти невозможно.
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