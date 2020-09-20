"Захватчики пришли грабить и поживиться": Русские всегда были готовы положить свои жизни за правду

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в 640-ю годовщину Куликовской битвы подчеркнул, с каждым годом прославления подвига русских героев мы всё больше убеждаемся, что ратный подвиг того времени был важнейшим событием нашей истории.

До этого дня были и победы, и поражения, но именно Куликовская битва отложилась в памяти нашего народа как что-то особенное. Это не просто наше прошлое. Сегодня на службе поминали имена тех русских князей, воевод, которые погибли здесь на Куликовом поле. Не говоря уже о тысячах героев, которых они привели на поле боя.

Что способствовало победе русских над сильнейшим на тот момент войском? У Игоря Щеголева своя позиция на этот счёт:

Захватчики пришли грабить и поживиться, а наши воины шли, чтобы положить свою жизнь, - подчеркнул Щеголев.

Сегодня мы восхваляем подвиг русских героев, называя их именами и новейшее вооружение, и корабли. Не случайно новейший подводный крейсер получил имя Дмитрия Донского. А одна из мощнейших систем вооружение зовётся "Пересвет", напомнил полпред президента России.

Это означает, что и сегодня герои Куликова поля с нами, и они по-прежнему нам дороги. Они помогают нам выстаивать в любой борьбе.

Напомним, Царьград продолжает прямую трансляцию с Куликова поля, где проходит фестиваль в честь 640-й годовщины Куликовской битвы.