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"Захватчики пришли грабить и поживиться": Русские всегда были готовы положить свои жизни за правду

20 сентября 2020, 22:30  •  44 • Политика
Игорь Щеголев напомнил, чего стоила победа русских воинов в Куликовской битве, и подчеркнул, что "захватчики пришли грабить и поживиться". Наши же воины стояли за свою землю и готовы были отдать жизни за правду.
Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в 640-ю годовщину Куликовской битвы подчеркнул, с каждым годом прославления подвига русских героев мы всё больше убеждаемся, что ратный подвиг того времени был важнейшим событием нашей истории.
До этого дня были и победы, и поражения, но именно Куликовская битва отложилась в памяти нашего народа как что-то особенное. Это не просто наше прошлое. Сегодня на службе поминали имена тех русских князей, воевод, которые погибли здесь на Куликовом поле. Не говоря уже о тысячах героев, которых они привели на поле боя.
Что способствовало победе русских над сильнейшим на тот момент войском? У Игоря Щеголева своя позиция на этот счёт:
Захватчики пришли грабить и поживиться, а наши воины шли, чтобы положить свою жизнь, - подчеркнул Щеголев.
Сегодня мы восхваляем подвиг русских героев, называя их именами и новейшее вооружение, и корабли. Не случайно новейший подводный крейсер получил имя Дмитрия Донского. А одна из мощнейших систем вооружение зовётся "Пересвет", напомнил полпред президента России.
Это означает, что и сегодня герои Куликова поля с нами, и они по-прежнему нам дороги. Они помогают нам выстаивать в любой борьбе.
Напомним, Царьград продолжает прямую трансляцию с Куликова поля, где проходит фестиваль в честь 640-й годовщины Куликовской битвы.

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