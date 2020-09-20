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"Захватчики пришли грабить и поживиться": Русские всегда были готовы положить свои жизни за правду
20 сентября 2020, 22:30 • 44 • Политика
Игорь Щеголев напомнил, чего стоила победа русских воинов в Куликовской битве, и подчеркнул, что "захватчики пришли грабить и поживиться". Наши же воины стояли за свою землю и готовы были отдать жизни за правду.
Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев в 640-ю годовщину Куликовской битвы подчеркнул, с каждым годом прославления подвига русских героев мы всё больше убеждаемся, что ратный подвиг того времени был важнейшим событием нашей истории.
Что способствовало победе русских над сильнейшим на тот момент войском? У Игоря Щеголева своя позиция на этот счёт:
Сегодня мы восхваляем подвиг русских героев, называя их именами и новейшее вооружение, и корабли. Не случайно новейший подводный крейсер получил имя Дмитрия Донского. А одна из мощнейших систем вооружение зовётся "Пересвет", напомнил полпред президента России.
Напомним, Царьград продолжает прямую трансляцию с Куликова поля, где проходит фестиваль в честь 640-й годовщины Куликовской битвы.
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