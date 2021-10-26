"Захват в серой зоне": Украинские военные выдали опровержение

На Украине опровергли информацию о взятии под контроль Старомарьевки, села, которое расположено в так называемой серой зоне на линии разграничения.

Во вторник, 26 октября, появилась информация, что украинские силы захватили неподконтрольное село Старомарьевка. Как сообщали с мест источники, в село, где проживает чуть более сотни человек, ВСУ вошли еще накануне.

В военных телеграм-каналах стало распространяться подтверждение о захвате, но украинские военные затем выдали опровержение. В сообщении пресс-центра штаба операции Объединённых сил в Facebook говорится, что Старомарьевка на линии разграничения по-прежнему находится в серой зоне.

По версии украинской стороны, новость о захвате была вбросом.

"Это очередная попытка …дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - говорится в сообщении.

Однако на линии разграничения ситуация по-прежнему напряжённая: Вооружённые силы Украины использовали турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 для атаки на ополченцев Донбасса, сообщил ранее украинский волонтёр Роман Доник.