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"Захват ресурсов и тотальный геноцид русских": Военный эксперт раскрыл план "злопамятного" Байдена
22 января 2021, 14:00 • 178 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков в своём Telegram-канале высказался по поводу первых распоряжений разведчикам от президента США Джо Байдена - изучить истории с "русскими хакерами", Навальным и наградами за убитых американских солдат. Леонков предположил, что это только начало сценария "злопамятного" Байдена, главной целью которого является захват российских ресурсов и тотальный геноцид русских.
Леонков отметил, что санкции против России почти не работают, и в США это прекрасно понимают, но и воевать в открытую Вашингтон не готов. Поэтому единственное, на что может рассчитывать Джо Байден, - это "страшный буржуйский план", когда американцы всё делают чужими руками, пишет Леонков.
"А когда было иначе? Первая и вторая мировые войны шли по одному и тому же сценарию: разжигание противоречий между странами, инвестиции в "успешного кандидата" с передачей ресурсов (материальных и людских), участие в союзе победителей, делёж контрибуций и обретение мирового могущества за счёт сохранённого промышленного потенциала и финансового капитала", - напоминает военный эксперт.
Но, по его мнению, в третьей мировой американского ленд-лиза не будет, поскольку цели уже изменились.
"Раньше захват российских территорий рассматривался с сохранением части населения для добычи этих ресурсов. Теперь - захват ресурсов и территорий с тотальным геноцидом всего населения. В достижение этой цели США будут воевать с Россией до последнего европейца, азиата, африканца, щедро раздавая им за это бумажные фантики (доллары) и обещания великого будущего", - предсказал Леонков.
Однако есть загвоздка - первые два сценария были реализованы не совсем гладко, да и третий не складывается, поскольку "русские будут крошить" не только проамериканских союзников, но и сами США, отмечает военный эксперт.
После скандалов с выборами многие союзники американцев смотрят на них "с прищуром", поэтому команда Байдена сильно рискует не достичь своих целей, считает Леонков.
"При этом России не стоит расслабляться - Байден хуже Трампа, к тому же злопамятный", - добавил Леонков.
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