"Захват 2.0": Вооружённый мужчина ворвался в офис микрозаймов в Тбилиси

В Тбилиси захвачен офис микрофинансовой организации. По информации местных СМИ, полиция расширяет ареал оцепления, стягивается всё больше полицейских.

По одной из версий, у нападавшего при себе граната и он взял в заложники граждан, находившихся в офисе. По другой версии, нападавшим мог быть не одиночка, а группа людей.

"Sputnik-Грузия" сообщает, что инцидент произошёл на проспекте Церетели.

Очевидцы утверждают, что полиции удалось уговорить отпустить двух человек. Сколько человек в здании микрофинансовой организации, неизвестно. Сейчас место, где находится захваченый офис, оцеплено полицией, на месте - глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. МВД Грузии пока официальных комментариев не даёт.

Напомним, что месяцем ранее в Зугдиди произошел подобный случай. Заложников удалось спасти, однако нападавший, как уточнялось в СМИ, сбежал.