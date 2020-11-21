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"Захват 2.0": Вооружённый мужчина ворвался в офис микрозаймов в Тбилиси
21 ноября 2020, 16:05 • 71 • В мире
В Тбилиси вооружённый мужчина ворвался в микрофинансовую организацию. Инцидент в столице Грузии - это "захват 2.0"? Подобный случай произошёл буквально месяц назад в Зугдиди.
В Тбилиси захвачен офис микрофинансовой организации. По информации местных СМИ, полиция расширяет ареал оцепления, стягивается всё больше полицейских.
По одной из версий, у нападавшего при себе граната и он взял в заложники граждан, находившихся в офисе. По другой версии, нападавшим мог быть не одиночка, а группа людей.
"Sputnik-Грузия" сообщает, что инцидент произошёл на проспекте Церетели.
Очевидцы утверждают, что полиции удалось уговорить отпустить двух человек. Сколько человек в здании микрофинансовой организации, неизвестно. Сейчас место, где находится захваченый офис, оцеплено полицией, на месте - глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. МВД Грузии пока официальных комментариев не даёт.
Напомним, что месяцем ранее в Зугдиди произошел подобный случай. Заложников удалось спасти, однако нападавший, как уточнялось в СМИ, сбежал.
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