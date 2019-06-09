"Захвачено коррупцией": Парламент Молдавии поставил стране "диагноз"

Документ с трибуны зачитал сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе. Он заявил, что парламент – единственный законодательный орган Молдавии. И от его лица констатировал, что госучреждения страны, как и институт права, захвачены.

В качестве захватчиков были перечислены в том числе коррупция и олигархат, который контролирует даже суды. Нэстасе отметил, что фактически объявлен вотум недоверия Конституционному суду страны.

Документ предусматривает отставку генпрокурора, главы Службы информации и безопасности, членов ЦИК, руководства Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, отставку руководства Высшей судебной палаты и других правовых учреждений, передаёт РИА Новости. За декларацию проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

На сегодняшнем заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в стране Петер Михалко.