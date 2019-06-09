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"Захвачено коррупцией": Парламент Молдавии поставил стране "диагноз"
09 июня 2019, 08:39 • 105 • Политика
Парламент Молдавии принял декларацию о "захваченном государстве". Стране поставили "диагноз", - дескать, она захвачена коррупцией и олигархатом.
Документ с трибуны зачитал сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе. Он заявил, что парламент – единственный законодательный орган Молдавии. И от его лица констатировал, что госучреждения страны, как и институт права, захвачены.
В качестве захватчиков были перечислены в том числе коррупция и олигархат, который контролирует даже суды. Нэстасе отметил, что фактически объявлен вотум недоверия Конституционному суду страны.
Документ предусматривает отставку генпрокурора, главы Службы информации и безопасности, членов ЦИК, руководства Национального антикоррупционного центра и Национального органа по неподкупности, отставку руководства Высшей судебной палаты и других правовых учреждений, передаёт РИА Новости. За декларацию проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.
На сегодняшнем заседании присутствуют президент Игорь Додон, посол России Олег Васнецов, посол США Дерек Хоган, а также глава делегации ЕС в стране Петер Михалко.
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