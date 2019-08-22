"Захотели батьку, который все решит": Вместо демократии украинцы выбрали авторитаризм - Савченко

По словам Савченко, когда 73% жителей Незалежной отдали свои голоса одному кандидату, они выбрали президентом Зеленского. После этого, уже на парламентских выборах, они поддержали партию Зеленского "Слуга народа", отдав за нее 43% своих голосов.

"Мы, украинцы, выбрали далеко не демократию, а авторитаризм", - заявила экс-депутат в эфире телеканала "112 Украина".

Савченко уверена в том, что делая свой выборы, жители Украины не попытались разобраться ни в идеологическом направлении политической силы, которой они отдали предпочтение, ни в ее программе.

"Они хотели одного человека — батьку, хозяина, который придет и всё решит", — подчеркнула Савченко.

Сегодня, отметила экс-депутат, на Украине "больше нет оппозиции". Сложилась такая ситуация, что решать будет все за всех одна партия – "Слуга народа". И если ее представители в парламенте будут "дисциплинированно ходить" на заседания, то остальным партиям там уже делать будет просто нечего – от них абсолютно ничего зависеть не будет.

За саму же Савченко на выборах 21 июля проголосовали всего 8 человек. Такой результат экс-нардепа не очень расстроил: "Теперь я наконец свободна", - заявила она.