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"Захотели батьку, который все решит": Вместо демократии украинцы выбрали авторитаризм - Савченко
22 августа 2019, 07:09 • 251 • В мире
Надежда Савченко, народный депутат Верховной рады прошлого созыва, убеждена, что говоря о демократии, на Украине на самом деле "выбрали тоталитаризм". "Они захотели батьку, который придет и все решит", - прокомментировала она итоги двух выборов, которые прошли на Украине.
По словам Савченко, когда 73% жителей Незалежной отдали свои голоса одному кандидату, они выбрали президентом Зеленского. После этого, уже на парламентских выборах, они поддержали партию Зеленского "Слуга народа", отдав за нее 43% своих голосов.
Савченко уверена в том, что делая свой выборы, жители Украины не попытались разобраться ни в идеологическом направлении политической силы, которой они отдали предпочтение, ни в ее программе.
Сегодня, отметила экс-депутат, на Украине "больше нет оппозиции". Сложилась такая ситуация, что решать будет все за всех одна партия – "Слуга народа". И если ее представители в парламенте будут "дисциплинированно ходить" на заседания, то остальным партиям там уже делать будет просто нечего – от них абсолютно ничего зависеть не будет.
За саму же Савченко на выборах 21 июля проголосовали всего 8 человек. Такой результат экс-нардепа не очень расстроил: "Теперь я наконец свободна", - заявила она.
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