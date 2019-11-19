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"Заходишь, а кабинки все заняты": Пользователи Рунета поглумились над астронавтами США
19 ноября 2019, 18:54 • 135 • В мире
Астронавты США впервые за последние 19 лет рискуют лишиться места в "Союзах". Пока экипажи на два ближайших года собраны только из российских космонавтов. Пользователи Рунета не упустили случая поглумиться над американскими астронавтами. "Батут купили?", "Заходишь, а кабинки все заняты", пишут в соцетях.
Ранее стало известно о том, что уже сформированы будущие экипажи МКС на два года вперед - на 2020-й и 2021-й. И они полностью состоят из российских космонавтов. Американские же астронавты впервые за 19 лет рискуют остаться без мест в "Союзах", понадеявшись на корабли американского изобретателя Илона Маска. РИА Новости подтвердило информацию о составе будущих экипажей.
Тем временем пользователи Рунета не удержались от шуток в адрес американских астронавтов. Некоторые откровенно глумились над представителями США. Кто-то приводил занятное сравнение, кто-то припоминал слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ещё пять лет назад предложил Америке посылать своих астронавтов на МКС на батутах.
"Батут купили? Про который Рогозин говорил", - Said_3445 @3445Said.
Фото: скриншот twitter/3445Said
Напомним, Рогозин дал свой ироничный совет американцам после того, как в 2014 году были введены санкции против российского космопрома.
"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута", - написал он тогда у себя в Twitter.
"Теперь на орбиту Земли США будут летать на "метле" Маска… - шутит пользователь @POLARSTAR681. - России теперь только и остаётся "отстегнуть" модули США от МКС. Пусть США как хотят, так с ними и поступают…"
"Это когда заходишь в туалет, а кабинки все заняты", - сравнил ситуацию Андрей Юрич @Andrey_sawa.
"Летайте на своих", - посоветовал американцам Doctor Feelgood @DoctorFeelgutt.
А некоторые решили, что это русский ответ на "визовую" войну.
"Ответочка для США, которые "очень долго" оформляют визы российским политикам, спортсменам. Только так можно привести в чувство территорию, которая попутала не только берега, но в большинстве своём и сами реки", - @FRANZUSE.
Фото: скриншот twitter/FRANZUSE
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