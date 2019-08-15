"Заказ Путина – 100%": Саакашвили сделал "дорожное предупреждение" Тбилиси

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили развил конспирологию по поводу новой трассы, которую планируют построить в Грузии. По его словам, этот проект якобы делается по заказу из Москвы.

Ранее грузинские власти сообщили, что планируют построить новую дорогу Коби – Гудаури в направлении российской границы. Но в конспирологическую теорию Саакашвили развитие транспортных объектов на родине это не укладывается. "Это на 100% заказ (президента РФ Владимира) Путина. Туризм здесь ни при чем", - цитирует слова экс-президента "Утро.ру".

По мнению Саакашвили, автобан Коби – Гудаури якобы откроет Вооруженным силам РФ путь на Тбилиси. В комментарии "Взгляду" политик даже называет исполнителей "приказа из Москвы".

"Этот заказ выполняется (лидером правящей "Грузинской мечты" Бидзиной) Иванишвили", - подчеркнул он.

Однако страшилки Саакашвили у интернет-пользователей вызвали смешки. В частности, один пользователей даже посоветовал, что после таких фантазий для безопасности республики нужно просто "срыть все дороги".

Напомним, что проект новой дороги подразумевает строительство шести мостов и пяти тоннелей. Участок будет включать девятикилометровый тоннель и арочный мост через реку Хадисцкали.

Стоимость проекта оценивается в 558,6 млн долларов. Азиатский банк развития выделит Грузии кредит в размере 415 млн долларов на строительство. Также финансирование в размере 60 млн долларов поступит от Европейского банка реконструкции и развития. Еще 83,6 млн долларов выделит правительство страны.