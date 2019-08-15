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"Заказ Путина – 100%": Саакашвили сделал "дорожное предупреждение" Тбилиси

15 августа 2019, 02:54  •  88 • В мире
Беглый грузинский экс-лидер разгадал "намерения" российского президента Владимира Путина и сделал предупреждение соотечественникам. Как утверждает Михаил Саакашвили новая автомагистраль в Грузии, которую республиканские власти хотят построить к границе с Россией, откроет Вооруженным силам РФ путь на Тбилиси. "Это на 100% заказ Путина. Туризм здесь ни при чем", - развил свою конспирологию отсиживающийся на Украине политик.
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили развил конспирологию по поводу новой трассы, которую планируют построить в Грузии. По его словам, этот проект якобы делается по заказу из Москвы.
Ранее грузинские власти сообщили, что планируют построить новую дорогу Коби – Гудаури в направлении российской границы. Но в конспирологическую теорию Саакашвили развитие транспортных объектов на родине это не укладывается. "Это на 100% заказ (президента РФ Владимира) Путина. Туризм здесь ни при чем", - цитирует слова экс-президента "Утро.ру".
По мнению Саакашвили, автобан Коби – Гудаури якобы откроет Вооруженным силам РФ путь на Тбилиси. В комментарии "Взгляду" политик даже называет исполнителей "приказа из Москвы".
"Этот заказ выполняется (лидером правящей "Грузинской мечты" Бидзиной) Иванишвили", - подчеркнул он.
Однако страшилки Саакашвили у интернет-пользователей вызвали смешки. В частности, один пользователей даже посоветовал, что после таких фантазий для безопасности республики нужно просто "срыть все дороги".
Напомним, что проект новой дороги подразумевает строительство шести мостов и пяти тоннелей. Участок будет включать девятикилометровый тоннель и арочный мост через реку Хадисцкали.
Стоимость проекта оценивается в 558,6 млн долларов. Азиатский банк развития выделит Грузии кредит в размере 415 млн долларов на строительство. Также финансирование в размере 60 млн долларов поступит от Европейского банка реконструкции и развития. Еще 83,6 млн долларов выделит правительство страны.

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