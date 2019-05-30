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"Закатайте губу обратно": В вакансии пиарщика для Госдепа с зарплатой 2,3 млн обнаружился изъян
30 мая 2019, 14:39 • 13 • Политика
Госдеп объявил о вакансии пиарщика для американского посольства в Москве с зарплатой в 2,3 млн рублей. Однако эксперты рынка обнаружили изъян в этом предложении. "Закатайте губу обратно", - пишет телеграм-канал "Беспощадный пиарщик".
Госдеп США представил вакансию пиарщика для американского посольства в Москве. От соискателей требуются пять лет работы в государственном управлении, журналистике или связях с общественностью, а также опыт руководящей работы.
Госдепу нужен специалист с глубоким знанием российской медиасреды, русской культуры и политической системы, способный понимать политику США и разъяснять её предполагаемые блага "влиятельным контактам из российских СМИ" и налаживать личные связи с высшим российским руководством.
Зарплата оговорена в размере 2,3 млн рублей, а от соискателей с российским гражданством обещают требовать меньше документов, чем от всех остальных.
Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" обратил внимание на изъян в этом предложении: "Это зарплата в год, девочки. Закатайте губу обратно".
Фото: телеграм/беспощадный пиарщик
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