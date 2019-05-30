"Закатайте губу обратно": В вакансии пиарщика для Госдепа с зарплатой 2,3 млн обнаружился изъян

Госдеп США представил вакансию пиарщика для американского посольства в Москве. От соискателей требуются пять лет работы в государственном управлении, журналистике или связях с общественностью, а также опыт руководящей работы.

Госдепу нужен специалист с глубоким знанием российской медиасреды, русской культуры и политической системы, способный понимать политику США и разъяснять её предполагаемые блага "влиятельным контактам из российских СМИ" и налаживать личные связи с высшим российским руководством.

Зарплата оговорена в размере 2,3 млн рублей, а от соискателей с российским гражданством обещают требовать меньше документов, чем от всех остальных.

Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" обратил внимание на изъян в этом предложении: "Это зарплата в год, девочки. Закатайте губу обратно".

Фото: телеграм/беспощадный пиарщик