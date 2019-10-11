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"Закат цивилизации как он есть": Гаспарян назвал возможного лауреата Нобелевки за мир

11 октября 2019, 16:09  •  83 • Политика
Политолог Армен Гаспарян у себя на странице в соцсети предсказал, кто сегодня может получить Нобелевскую премию за мир. "Закат цивилизации как он есть", - высказал свое мнение эксперт.
"Сегодня мы имеем шанс грандиозно рукопожаться. Объявят имя лауреата Нобелевской премии мира", - написал у себя на странице в соцсети Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.
Эксперт также предсказал возможного лауреата Нобелевки за мир, напомнив, что основным претендентом является 16-летняя шведка, устроившая провокационное выступление в ООН.
"Основной претендент - Грета Тунберг. Закат цивилизации как он есть", - высказал свое мнение Гаспарян.
Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan
Под постом тут же появились отклики интернет-пользователей.
"Да с этой "премией" после Обамы уже всё понятно было! Так же как и с "Оскаром" после белых касок!!! Свои надо учреждать", - пишет @1102margoMargo.
"Конец света", - резюмирует @DilyaMirsaidova.
"А чё, так можно было? Достаточно пустить слюну, подражать манере Гитлера, не ходить в школу и получить премию?"- недоумевает @govyannikov.
Напомним, Грету Тунберг еще в марте выдвинули на Нобелевку шведские и норвежские парламентарии. Об этом сообщала газета Aftonbladet. Сама девочка призналась, что испытывала от этого "невообразимое и немного странное ощущение".
Особенно громко имя шведки прозвучало после ее речи в ООН, посвященной проблемам климата. В ней, в частности, девочка упрекнула мировых лидеров в том, что они, мол, своими пустыми обещаниями лишили ее детства.
К слову, в числе других любопытных кандидатов есть и президент США Дональд Трамп. Его на Нобелевку за мир выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

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