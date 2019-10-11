"Закат цивилизации как он есть": Гаспарян назвал возможного лауреата Нобелевки за мир

"Сегодня мы имеем шанс грандиозно рукопожаться. Объявят имя лауреата Нобелевской премии мира", - написал у себя на странице в соцсети Twitter политолог и публицист Армен Гаспарян.

Эксперт также предсказал возможного лауреата Нобелевки за мир, напомнив, что основным претендентом является 16-летняя шведка, устроившая провокационное выступление в ООН.

"Основной претендент - Грета Тунберг. Закат цивилизации как он есть", - высказал свое мнение Гаспарян.

Фото: скриншот twitter/A_Gasparyan

Под постом тут же появились отклики интернет-пользователей.

"Да с этой "премией" после Обамы уже всё понятно было! Так же как и с "Оскаром" после белых касок!!! Свои надо учреждать", - пишет @1102margoMargo.

"Конец света", - резюмирует @DilyaMirsaidova.

"А чё, так можно было? Достаточно пустить слюну, подражать манере Гитлера, не ходить в школу и получить премию?"- недоумевает @govyannikov.

Напомним, Грету Тунберг еще в марте выдвинули на Нобелевку шведские и норвежские парламентарии. Об этом сообщала газета Aftonbladet. Сама девочка призналась, что испытывала от этого "невообразимое и немного странное ощущение".

Особенно громко имя шведки прозвучало после ее речи в ООН, посвященной проблемам климата. В ней, в частности, девочка упрекнула мировых лидеров в том, что они, мол, своими пустыми обещаниями лишили ее детства.

К слову, в числе других любопытных кандидатов есть и президент США Дональд Трамп. Его на Нобелевку за мир выдвинул премьер-министр Японии Синдзо Абэ.