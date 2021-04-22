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"Заигрались чехи": Политолог дал прогноз пражскому ультиматуму

22 апреля 2021, 10:45  •  38 • Политика
Известный русский политолог Александр Сосновский дал прогноз пражскому ультиматуму, который выдвинул глава чешского МИД Якуб Кулганек. "Заигрались чехи. Заигрались", - отмечает эксперт.
По мнению политолога Александра Сосновского, стратегия, которую выбрала Прага, - это полный провал.
"Верный путь к полному фиаско - ставить Москве ультиматум", - отметил он, добавив, что чехи явно "заигрались".
Ранее Царьград сообщал, что новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек на встрече с послом России Александром Змеевским потребовал до 12:00 четверга принять обратно всех высланных дипломатов.
В случае, если Россия не примет обратно объявленных персонами нон грата сотрудников посольства, Чехия приведёт число работников посольства России в Праге к числу чешских дипломатов в Москве.
Ранее в МИД Чехии признали, что после высылки 20 дипломатов работа посольства в Москве парализована.

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